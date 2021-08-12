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    «Реал» предложит «ПСЖ» 120 миллионов за Мбаппе. Игроку приготовили 6-летний контракт на 150 миллионов

    «Реал» в августе предложит «ПСЖ» 120 миллионов за переход нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации ABC, самому французу мадридцы приготовили контракт на шесть лет с зарплатой 25 миллионов евро в год. В случае, если Мбаппе перейдет в «Реал» следующим летом в статусе свободного агента, он получит 40 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

    Мбаппе по-прежнему не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Парижский клуб попытается переубедить его в ближайшие месяцы.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).
    • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».

    «ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8161

      Cleaner 6 минут назад

      Нужно продавать! Но захочет ли теперь Мбаппе от Месси уходить? Вопрос вопросов!!!

      0
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      Рейтинг: +1270

      Psih86 21 минуту назад

      Нищеброды кредит что ли взяли на покупку Мбаппе???

      0
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      Рейтинг: +623

      Alex Y 1 час назад

      Интересно отдадут ли

      0
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      Рейтинг: +2757

      Питерский князь 1 час назад

      Я помню самое тупое пенальти с ним.
      ***** по воротам попасть не может.
      =))))

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