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  • «Реал» предложит «ПСЖ» 120 миллионов за Мбаппе. Игроку приготовили 6-летний контракт на 150 миллионов

«Реал» предложит «ПСЖ» 120 миллионов за Мбаппе. Игроку приготовили 6-летний контракт на 150 миллионов

12 августа 2021, 18:58
8

«Реал» в августе предложит «ПСЖ» 120 миллионов за переход нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации ABC, самому французу мадридцы приготовили контракт на шесть лет с зарплатой 25 миллионов евро в год. В случае, если Мбаппе перейдет в «Реал» следующим летом в статусе свободного агента, он получит 40 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Мбаппе по-прежнему не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Парижский клуб попытается переубедить его в ближайшие месяцы.

  • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).
  • Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».

«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (8)
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Alex Y
1628788546
Интересно отдадут ли
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Psih86
1628791052
Нищеброды кредит что ли взяли на покупку Мбаппе???
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Derzkiy1
1628801845
Этим летом ждите его в Реале! Он с детства за Реал топит и его мечта ! У ПСЖ цель это Роналду и Месси в одной команде
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BRO_football
1628877623
Вот у кого с деньгами всё в порядке, в отличие от Барселоны!
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