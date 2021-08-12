«Реал» предложит «ПСЖ» 120 миллионов за Мбаппе. Игроку приготовили 6-летний контракт на 150 миллионов

«Реал» в августе предложит «ПСЖ» 120 миллионов за переход нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации ABC, самому французу мадридцы приготовили контракт на шесть лет с зарплатой 25 миллионов евро в год. В случае, если Мбаппе перейдет в «Реал» следующим летом в статусе свободного агента, он получит 40 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Мбаппе по-прежнему не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Парижский клуб попытается переубедить его в ближайшие месяцы.

Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

Сообщалось, что у нападающего уже есть договоренность с «Реалом».

«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году