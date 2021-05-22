Агент Сатин: «У Мбаппе и его семьи есть соглашение с «Реалом»

Футбольный агент Бруно Сатин сообщил о договоренности форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе с «Реалом».
«Я чувствую, что он готов к смене клуба. У меня есть информация, что у Мбаппе и его семьи есть соглашение с «Реалом». Имея договоренность с футболистом, «Реал» будет добиваться согласия «ПСЖ».
Очевидно, катарские владельцы клуба не хотят отпускать Мбаппе, поэтому он может остаться до конца контракта и уйти бесплатно», – сказал агент.
- В этом сезоне Мбаппе забил 41 гол и сделал 11 ассистов в 46 матчах.
- Контракт игрока с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.
Источник: Marca