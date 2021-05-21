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    Агент Сатин: «У Мбаппе и его семьи есть соглашение с «Реалом»

    Футбольный агент Бруно Сатин сообщил о договоренности форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе с «Реалом».

    «Я чувствую, что он готов к смене клуба. У меня есть информация, что у Мбаппе и его семьи есть соглашение с «Реалом». Имея договоренность с футболистом, «Реал» будет добиваться согласия «ПСЖ».

    Очевидно, катарские владельцы клуба не хотят отпускать Мбаппе, поэтому он может остаться до конца контракта и уйти бесплатно», – сказал агент.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 41 гол и сделал 11 ассистов в 46 матчах.
    • Контракт игрока с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 160 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7304

      житель СПб 4 минуты назад

      Я сначала прочитал "есть соглашение с Россией"... Увы, мечты...

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    • ...
      Рейтинг: +12677

      KLIM777 10 минут назад

      пора валить с команды неудачников, пусть неймар там развлекается один

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1205

      кто там 1 час назад

      Ну гольфиста, колобка + доплата за Мбампе будет норм)

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