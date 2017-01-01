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Леонардо: «Мбаппе – лучший игрок в мире. Хотим, чтобы он был в «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо надеется сохранить нападающего Килиана Мбаппе. Летом у него истекает контракт.

«Я доверяю Мбаппе, когда он говорит, что думает о своем будущем, чтобы принять лучшее решение. У нас открытые, прекрасные отношения.

Мбаппе знает, чего мы хотим. Он парижанин, он лучший игрок в мире. Мы хотим, чтобы он был с нами», – сказал Леонардо.

  • Всего Мбаппе забил 165 голов за «ПСЖ». Рекорд принадлежит Эдинсону Кавани (200).
  • В этом сезоне команда вылетела в 1/8 финала ЛЧ от «Реала».
  • «Реал» считается главными претендентом на игрока, если он решит сменить клуб.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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