Леонардо: «Мбаппе – лучший игрок в мире. Хотим, чтобы он был в «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо надеется сохранить нападающего Килиана Мбаппе. Летом у него истекает контракт.

«Я доверяю Мбаппе, когда он говорит, что думает о своем будущем, чтобы принять лучшее решение. У нас открытые, прекрасные отношения.

Мбаппе знает, чего мы хотим. Он парижанин, он лучший игрок в мире. Мы хотим, чтобы он был с нами», – сказал Леонардо.

Всего Мбаппе забил 165 голов за «ПСЖ». Рекорд принадлежит Эдинсону Кавани (200).

В этом сезоне команда вылетела в 1/8 финала ЛЧ от «Реала».

«Реал» считается главными претендентом на игрока, если он решит сменить клуб.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут