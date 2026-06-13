«ПСЖ» хочет подписать форварда «Барсы»

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсетях.

Парижане рассматривают испанца в качестве замены нападающему Брэдли Барколя в случае его ухода. Главным инициатором сделки выступает Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», который знаком с Торресом по совместной работе в сборной Испании.