«ПСЖ» хочет подписать форварда «Барсы»

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в соцсетях.
Парижане рассматривают испанца в качестве замены нападающему Брэдли Барколя в случае его ухода. Главным инициатором сделки выступает Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ», который знаком с Торресом по совместной работе в сборной Испании.
- Контракт форварда с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость Торреса оценивается в 50 млн евро.
- В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.
- Ферран играл в АПЛ за «Манчестер Сити».
Источник: «Бомбардир»