  «Барселона» может отпустить своих игроков в «Интер» ради трансфера Бастони

«Барселона» может отпустить своих игроков в «Интер» ради трансфера Бастони

29 марта, 10:21
2

«Интер» готов обсуждать продажу защитника Алессандро Бастони в «Барселону», если каталонцы предложат не менее 80 миллионов евро.

Чтобы снизить цену, «блауграна» может предложить «нерадзури» кого-то из своих футболистов.

«Интер» проявляет интерес к двум игрокам «Барселоны» – Дани Ольмо и Феррану Торресу. Первый ценится за умение играть между линиями, второй – за универсализм.

Миланцам также нравится Жерар Мартин, но на его продажу сине-гранатовые наложили вето.

  • 26-летний Бастони в этом сезоне провел 35 матчей за «Интер», забил 2 гола, сделал 6 ассистов.
  • Срок его контракта с миланским клубом рассчитан до середины 2028 года.

Источник: calciomercato
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер Бастони Алессандро Торрес Ферран Ольмо Дани Мартин Жерар
Skull_Boy
1774774220
Ольмо выдает один нормальный матч из 10ти, а нахрена Ферран Интеру не понятно, если и так напов много, а этот крайнего защитника играть точно не будет
Ответить
JIEGEHDA
1774776682
У Бастони 2 года контракта. Через год можно спокойно вести переговоры и выкупить его за 20-25 лямов чтоб через год бесплатно не ушёл. У Барсы и так половина молодежи бегает . Если ещё отдавать то что есть вообще хана
Ответить
