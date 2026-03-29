«Барселона» может отпустить своих игроков в «Интер» ради трансфера Бастони

«Интер» готов обсуждать продажу защитника Алессандро Бастони в «Барселону», если каталонцы предложат не менее 80 миллионов евро.

Чтобы снизить цену, «блауграна» может предложить «нерадзури» кого-то из своих футболистов.

«Интер» проявляет интерес к двум игрокам «Барселоны» – Дани Ольмо и Феррану Торресу. Первый ценится за умение играть между линиями, второй – за универсализм.

Миланцам также нравится Жерар Мартин, но на его продажу сине-гранатовые наложили вето.