«Реал» поспорит с тремя клубами за 19-летнего защитника «Челси»

Универсальный защитник «Челси» Джош Ачампонг привлек внимание клубов из Англии, Испании и Германии.
За прогрессом 19-летнего футболиста следят «Реал», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Боруссия Д».
Воспитанник «Челси» способен сыграть как в центре обороны, так и на правом фланге.
В лондонском клубе считают его неприкасаемым, но им нужно учитывать ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей.
Возможно, предложение в размере 25-30 миллионов евро заинтересует «Челси».
- У Ачампонга контракт до 30 июня 2029 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола в 24 матчах.
Источник: CaughtOffside