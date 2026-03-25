«Реал» поспорит с тремя клубами за 19-летнего защитника «Челси»

Универсальный защитник «Челси» Джош Ачампонг привлек внимание клубов из Англии, Испании и Германии.

За прогрессом 19-летнего футболиста следят «Реал», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Боруссия Д».

Воспитанник «Челси» способен сыграть как в центре обороны, так и на правом фланге.

В лондонском клубе считают его неприкасаемым, но им нужно учитывать ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей.

Возможно, предложение в размере 25-30 миллионов евро заинтересует «Челси».