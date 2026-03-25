Раскрыт топ-клуб, куда планирует перейти Роналду-младший

Криштиану Роналду-младший провел тренировку в академии «Реала» и рассматривает вариант с переходом в мадридский клуб.
15-летний форвард занимался во вторник с командой «Реала»-U16. Сейчас Роналду-младший находится в системе «Аль-Насра», за который его отец, Криштиану Роналду.
Потенциальный переход в «Реал» может обосновать Роналду-младшего в клубе, за который Криштиану Роналду провел девять сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории мадридцев, забив 450 мячей в 438 матчах. В Испании он выиграл четыре Лиги чемпионов, два титула Ла Лиги и два Кубка Испании.
- Роналду-младший ранее занимался в академиях «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса», после чего перешел в «Аль-Наср».
- Также он выступает за юношеские сборные Португалии. В мае прошлого года Роналду-младший получил первый вызов в сборную Португалии U15, дебютировал в матче с Японией на турнире Vlatko Markovic International Tournament и позднее сыграл на уровне U17.
- Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, выступает за национальную команду с 2003 года и забил 143 гола в 226 матчах. Он выиграл со сборной Евро-2016 и Лигу наций в сезонах-2018/19 и -2024/25.
Источник: The Athletic