Раскрыт топ-клуб, куда планирует перейти Роналду-младший

Криштиану Роналду-младший провел тренировку в академии «Реала» и рассматривает вариант с переходом в мадридский клуб.

15-летний форвард занимался во вторник с командой «Реала»-U16. Сейчас Роналду-младший находится в системе «Аль-Насра», за который его отец, Криштиану Роналду.

Потенциальный переход в «Реал» может обосновать Роналду-младшего в клубе, за который Криштиану Роналду провел девять сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории мадридцев, забив 450 мячей в 438 матчах. В Испании он выиграл четыре Лиги чемпионов, два титула Ла Лиги и два Кубка Испании.