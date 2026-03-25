Арбелоа после побед лично кормит футболистов «Реала» завтраком

В Испании раскрыли, как главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поощряет игроков за выигранные матчи.
На следующий день после победы 43-летний специалист лично кормит футболистов завтраком, сообщили в эфире El Chiringuito TV.
Он приходит в раздевалку и раздает игрокам «Реала» круассаны, пончики.
- Арбелоа возглавил «Реал» 12 января вместо уволенного Хаби Алонсо.
- При нем команда выиграла 13 из 17 матчей при 4 поражениях.
- Мадридцы идут на втором месте в таблице Примеры с 4-очковым отставанием от лидирующей «Барселоны».
- В Лиге чемпионов они вышли в 1/4 финала, где встретятся с «Баварией».
