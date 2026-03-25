Арбелоа после побед лично кормит футболистов «Реала» завтраком

В Испании раскрыли, как главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поощряет игроков за выигранные матчи.

На следующий день после победы 43-летний специалист лично кормит футболистов завтраком, сообщили в эфире El Chiringuito TV.

Он приходит в раздевалку и раздает игрокам «Реала» круассаны, пончики.