Ямаль был недоволен после замены в матче с «Райо Вальекано»: «Всегда я, это безумие»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был сильно недоволен после замены в матче 29-го тура Примеры с «Райо Вальекано» (1:0).
На 82-й минуте вместо него на поле вышел Маркус Рэшфорд.
Уходя с поля, Ямаль несколько раз повторил: «Всегда я. Это безумие». При этом он не смотрел на главного тренера Ханс-Дитера Флика.
На скамейке запасных Ламин продолжил негодовать, жестикулируя и указывая в сторону поля. Потом 18-летний вингер ушел в подтрибунное помещение.
Некоторые считают, что игрок высказывался в адрес главного судьи Адриана Кордеро Веги, который показал ему желтую карточку за грубость, хотя это случилось на 26-й минуте.
- Ямаль в этом сезоне провел за «Барселону» 40 матчей, забил 21 гол, сделал 16 ассистов.
- Из последних 9 игр в Примере вингер провел только 3 полных матча.
Источник: Sport.es