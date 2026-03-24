Ямаль был недоволен после замены в матче с «Райо Вальекано»: «Всегда я, это безумие»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был сильно недоволен после замены в матче 29-го тура Примеры с «Райо Вальекано» (1:0).

На 82-й минуте вместо него на поле вышел Маркус Рэшфорд.

Уходя с поля, Ямаль несколько раз повторил: «Всегда я. Это безумие». При этом он не смотрел на главного тренера Ханс-Дитера Флика.

На скамейке запасных Ламин продолжил негодовать, жестикулируя и указывая в сторону поля. Потом 18-летний вингер ушел в подтрибунное помещение.

Некоторые считают, что игрок высказывался в адрес главного судьи Адриана Кордеро Веги, который показал ему желтую карточку за грубость, хотя это случилось на 26-й минуте.