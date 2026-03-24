Стало известно отношение игроков «Реала» к Арбелоа

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа пользуется поддержкой большинства игроков команды.

Специалиста уважают за создание позитивной, комфортной и непринужденной атмосферы, публичную защиту игроков и четкую позицию в личных беседах.

5 подряд побед «Реала» убедили игроков в правильности подхода Арбелоа, его тактике доверяют. Также футболисты довольны помощниками тренера.

Отмечается, что Арбелоа особенно поддерживают Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа, Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер. Они поддерживают стремление главного тренера остаться на этом посту в следующем сезоне. Также Арбелоа нравится Арде Гюлеру, Франу Гарсии, Браиму Диасу. Отмечается и то, как тренер поддерживал Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.