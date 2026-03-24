Стало известно отношение игроков «Реала» к Арбелоа

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа пользуется поддержкой большинства игроков команды.
Специалиста уважают за создание позитивной, комфортной и непринужденной атмосферы, публичную защиту игроков и четкую позицию в личных беседах.
5 подряд побед «Реала» убедили игроков в правильности подхода Арбелоа, его тактике доверяют. Также футболисты довольны помощниками тренера.
Отмечается, что Арбелоа особенно поддерживают Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа, Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер. Они поддерживают стремление главного тренера остаться на этом посту в следующем сезоне. Также Арбелоа нравится Арде Гюлеру, Франу Гарсии, Браиму Диасу. Отмечается и то, как тренер поддерживал Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.
- 43-летний Арбелоа возглавил «Реал» 12 января, сменив на этом посту Хаби Алонсо.
- С тех пор у команды 13 побед и 4 поражения.
Источник: Marca