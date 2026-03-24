Батраков покинул расположение сборной России

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков выбыл из состава национальной команды России.

«После медицинского обследования, проведeнного в расположении сборной, выявлено небольшое повреждение, полученное Батраковым во время матча 22-го тура Мир РПЛ против «Акрона». Таким образом, принято совместное решение с медицинским штабом сборной, что Алексей проведeт восстановление в «Локомотиве», – говорится в сообщении московского клуба.