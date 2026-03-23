Винисиус высказался о дубле в ворота «Атлетико»

Вингер «Реала» Винисиус прокомментировал победу «Реала» над «Атлетико» (3:2) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«Сегодня я очень доволен тем матчем, который мы провели. Мы контролировали игру с самого начала, пропустили, но мы прогрессируем и меняемся, чтобы в таких матчах болельщики «Реала» были счастливы, чтобы они могли наслаждаться игрой, а «Мадрид» всегда побеждал.

Заслуга принадлежит всем: тренеру, игрокам, болельщикам, всей работе, которую мы проделали на этой неделе. У нас с самого начала был четкий план на игру, и это определило разницу.

[Про свой дубль]. Очень доволен, потому что я работал весь сезон ради таких матчей, я всегда прогрессирую, забиваю голы и отдаю передачи.

[О паузе на игры сборных]. Жаль. Сейчас у нас хорошая серия, мы уезжаем в сборные, и, надеюсь, мы все вернемся без травм, ведь наступает самый важный отрезок сезона», – сказал Винисиус.