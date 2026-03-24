  Еще один игрок сборной России сообщил, что пропустит ее матчи в марте

Еще один игрок сборной России сообщил, что пропустит ее матчи в марте

24 марта, 12:50
15

Защиитник «Зенита» Игорь Дивеев сказал, что не сыграет за сборную России в товарищеских матчах в марте.

«Хочу поделиться с вами не очень радостной новостью. После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа). Поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата.

К сожалению, не смогу в полной мере помочь сборной и буду болеть за наших парней у экрана», – написал Дивеев.

Ранее из-за небольшого повреждения полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков тоже выбыл из состава сборной России.

  • В составе национальной команды, которая проводит сбор в Четуке, осталось 29 игроков.
  • Россия сыграет товарищеские матчи с Никарагуа в Краснодаре 27 марта и с Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Источник: телеграм-канал Igor Diveev #78
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Никарагуа Россия Зенит Мали Дивеев Игорь
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AL51
1774346173
Самые умные отскочили. Дурачки остались.
Ответить
Император 1
1774346221
Для честности против Мали, у них тоже не все поехали)
Ответить
Persona_non_Grata
1774346609
Ну на такие сборы, для таких матчей не грех и не поехать !)...
Ответить
"supermax"
1774351238
Косят, как могут... Какой смысл в этой сборной со своими товарками... Лучше поберечься для чемпионата, отдохнуть
Ответить
NewLife
1774351558
Синусит - это по нашему гайморит, т.е. бактериальная инфекция в носовых пазухах. Очень противная гадость с болью, отдающей в ухо и зубы, не дает спать. Я это испытал неделю назад - спасение антибиотики.
Ответить
Alexander.saf
1774354699
Косила.
Ответить
boris63
1774355048
А что Армейцы так не могут?
Ответить
Garrincha58
1774358530
с такими болячками питерский климат ему не подходит
Ответить
