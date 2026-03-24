Еще один игрок сборной России сообщил, что пропустит ее матчи в марте

Защиитник «Зенита» Игорь Дивеев сказал, что не сыграет за сборную России в товарищеских матчах в марте.
«Хочу поделиться с вами не очень радостной новостью. После недавней простуды у меня начались осложнения в виде синусита (головные боли, заложенность носа). Поэтому вместе с медицинским штабом сборной мы приняли решение, что для меня сейчас будет лучше продолжить восстановление под наблюдением клубных врачей, чтобы быть в полной готовности к апрельским играм чемпионата.
К сожалению, не смогу в полной мере помочь сборной и буду болеть за наших парней у экрана», – написал Дивеев.
Ранее из-за небольшого повреждения полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков тоже выбыл из состава сборной России.
- В составе национальной команды, которая проводит сбор в Четуке, осталось 29 игроков.
- Россия сыграет товарищеские матчи с Никарагуа в Краснодаре 27 марта и с Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.
Источник: телеграм-канал Igor Diveev #78