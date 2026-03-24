Аршавин оценил поступок Кармо, толкнувшего Талалаева

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал потасовку в матче 21‑го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).
«Когда мы с ним [Андреем Талалаевым] созвонились по другому вопросу, то я сказал, что для меня это перебор. Если бы он выбил мяч в одно касание – это одно. А здесь так демонстративно… На месте Кармо я поступил бы аналогично – и это спровоцировало бы потасовку», – сказал Аршавин
- В концовке встречи главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
- Решением КДК Талалаев был отстранен на четыре матча, он пропустил матч «Балтика» – «Сочи» (4:0).
- Челестини избежал дополнительной дисквалификации и пропустил одну игру.
- Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.
