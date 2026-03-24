Аршавин оценил поступок Кармо, толкнувшего Талалаева

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал потасовку в матче 21‑го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

«Когда мы с ним [Андреем Талалаевым] созвонились по другому вопросу, то я сказал, что для меня это перебор. Если бы он выбил мяч в одно касание – это одно. А здесь так демонстративно… На месте Кармо я поступил бы аналогично – и это спровоцировало бы потасовку», – сказал Аршавин