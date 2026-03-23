«Барселона» нашла универсального защитника в Италии

Крайний защитник «Ювентуса» Андреа Камбьясо привлек внимание «Барселоны».

Каталонский клуб ищет универсального футболиста, способного сыграть на обоих флангах обороны.

26-летний итальянец подходит под эти критерии. Он также может закрыть позицию левого хавбека.

«Ювентус» не заинтересован в продаже Камбьясо, поэтому будет рассматривать только крупные предложения – более 50 миллионов евро.