Клуб МЛС подпишет чемпиона мира

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн договорился о переходе в «Орландо Сити» в июле.

Чемпион мира-2018 перейдет в клуб МЛС на правах свободного агента.

На этой неделе Гризманн отправится в США, где может подписать контракт.

Ожидается, что соглашение игрока с «Орландо Сити» будет рассчитано на 2 года.