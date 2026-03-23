Клуб МЛС подпишет чемпиона мира

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн договорился о переходе в «Орландо Сити» в июле.
Чемпион мира-2018 перейдет в клуб МЛС на правах свободного агента.
На этой неделе Гризманн отправится в США, где может подписать контракт.
Ожидается, что соглашение игрока с «Орландо Сити» будет рассчитано на 2 года.
- 35-летний Гризманн в этом сезоне провел 43 матча за «Атлетико», забил 13 голов, сделал 4 ассиста.
- Француз всю взрослую карьеру провел в испанских клубах.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X