Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Телевидение «Реала» назвало позорным решение судьи матча с «Атлетико»

Телевидение «Реала» назвало позорным решение судьи матча с «Атлетико»

23 марта, 12:23
1

На клубном телевидении «Реала» раскритиковали решение рефери в матче 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:2).

Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро показал прямую красную карточку полузащитнику «сливочных» Федерико Вальверде на 77-й минуте за удар сзади по ногам Алексу Баэне. ВАР не стал звать судью к монитору.

«Это скандал, позор – вот как это называется. Это нарушение правил явно на желтую карточку, это вопиюще.

Но если вспомнить, что произошло в Памплоне, можно понять и это, и то, почему ВАР его не позвал.

Вы еще услышите, что проблема – в ТВ «Реала», что они делают такие видео. Мы делаем это, чтобы показать: это ни при каких обстоятельствах не может быть красной карточкой – это желтая по учебнику.

Баэна касается мяча, убирает его, и поэтому Вальверде его не задевает. Он не пытался испортить дерби, он пытался навредить «Мадриду» – а это не одно и то же.

А потом в ТВ-программе с разбором судейских эпизодов нам даже скажут, что он был прав. Уверен, они оправдают этот эпизод и скажут, что и судья, и ВАР все сделали правильно. Так быть не должно – нельзя удалять футболиста с поля за такое.

Потом вам попытаются рассказывать сказки, будут говорить об интенсивности, что мяча нет – но мяч есть, просто Вальверде не успевает, потому что Баэна его касается», – сказали в репортаже клубного телевидения «сливочных».

  • Голы у «Реала» забили Винисиус на 52-й (с пенальти) и 72-й минуте и Федерико Вальверде на 55-й. У «Атлетико» отличились Адемола Лукман на 33-й и Науэль Молина на 66-й.
  • В феврале 2025 года «Мадрид» был недоволен работой того же арбитра Монтеро в гостевой игре с «Осасуной» (1:1), заявив, что он не назначил четыре пенальти в пользу столичного клуба, а также пропустил удаление и несколько фолов у команды из Памплоны.

Источник: Marca
Испания. Примера Атлетико Реал Вальверде Федерико Мунуэра Монтера Хосе Луис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пригожин Женя
1774259117
Телевиденье Реала, на этом новость можно заканчивать читать. чушь вальверде бьет взади по ногам игрока атлетико а они спорят что не кк.. клоуны
Ответить
1
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 