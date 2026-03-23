Телевидение «Реала» назвало позорным решение судьи матча с «Атлетико»

На клубном телевидении «Реала» раскритиковали решение рефери в матче 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:2).

Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро показал прямую красную карточку полузащитнику «сливочных» Федерико Вальверде на 77-й минуте за удар сзади по ногам Алексу Баэне. ВАР не стал звать судью к монитору.

«Это скандал, позор – вот как это называется. Это нарушение правил явно на желтую карточку, это вопиюще.

Но если вспомнить, что произошло в Памплоне, можно понять и это, и то, почему ВАР его не позвал.

Вы еще услышите, что проблема – в ТВ «Реала», что они делают такие видео. Мы делаем это, чтобы показать: это ни при каких обстоятельствах не может быть красной карточкой – это желтая по учебнику.

Баэна касается мяча, убирает его, и поэтому Вальверде его не задевает. Он не пытался испортить дерби, он пытался навредить «Мадриду» – а это не одно и то же.

А потом в ТВ-программе с разбором судейских эпизодов нам даже скажут, что он был прав. Уверен, они оправдают этот эпизод и скажут, что и судья, и ВАР все сделали правильно. Так быть не должно – нельзя удалять футболиста с поля за такое.

Потом вам попытаются рассказывать сказки, будут говорить об интенсивности, что мяча нет – но мяч есть, просто Вальверде не успевает, потому что Баэна его касается», – сказали в репортаже клубного телевидения «сливочных».