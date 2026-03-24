Винисиус припомнил Симеоне слова, что бразильца выгонят из «Реала»

Вингер «Реала» Винисиус после замены в матче 29-го тура Примеры с «Атлетико» (3:2) прошел рядом с главным тренером соперника Диего Симеоне и четыре раза сказал: «Меня выгонят».

Это не понравилось аргентинскому специалисту.

Слова Винисиуса связаны с матчем команд в Суперкубке Испании в январе, который выиграл «Реал» (2:1). По ходу той игры Симеоне сказал бразильцу: «[Президент «Реала» Флорентино] Перес тебя выгонит, попомни мое слово».