Симеоне оценил судейство в дерби с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о гостевом матче с «Реалом» (2:3) в 29-м туре чемпионата Испании

«[О разной трактовке эпизодов судьей]. Не думаю, что это повлияло на игру. Мы могли сделать гораздо больше, могли лучше обороняться при их голах и сделать больше в атаке. У нас серьезные соперники, и если им что-то позволить – они обязательно накажут.

[О возможном пенальти после эпизода с Дани Карвахалем и зафиксированном фоле с участием Давида Ганцко]. Я находился слишком далеко в обоих эпизодах, если честно, даже еще не видел их в записи.

[О том, чего не хватило команде]. Нужно было лучше контролировать игру, иначе строить атаки. Мы не смогли реализовать это в ключевой момент. Я уже в четвертый раз говорю, как вижу причины произошедшего в этом матче.

[О неназначенном пенальти на Маркосе Льоренте и судействе в целом]. Не думаю, что мы проиграли из-за этого. У нас были возможности создать хорошие моменты, но мы ими не воспользовались. Мы заслуживали хотя бы немного большего.

[Об игре Адемолы Лукмана]. Он продолжает прогрессировать, очень хорошо работает, дает нам другие качества, и мы помогаем ему расти в защите, потому что он выполняет эту работу и является парнем с огромным сердцем и желанием учиться. Надеюсь, он продолжит давать нам важные результаты, как сегодня», – сказал Симеоне.