Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии букмекеров

The Touchline назвал Ламина Ямаля главным фаворитом на получение «Золотого мяча»-2026 по версии букмекерских коэффициентов.
Источник опубликовал топ-5 претендентов на награду по состоянию на 23 марта. В список также вошли Гарри Кейн из «Баварии», Килиан Мбаппе из «Реала», Педри из «Барселоны» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».
Топ-5 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии The Touchline выглядит так:
1. Ламин Ямаль («Барселона»).
2. Гарри Кейн («Бавария»).
3. Килиан Мбаппе («Реал»).
4. Педри («Барселона»).
5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
В этом сезоне Ямаль забил 21 гол и отдал 16 результативных передач в 40 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Каталонский клуб лидирует в Примере, имея 73 очка, а в Лиге чемпионов вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Атлетико».