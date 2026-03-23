Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии букмекеров

The Touchline назвал Ламина Ямаля главным фаворитом на получение «Золотого мяча»-2026 по версии букмекерских коэффициентов.

Источник опубликовал топ-5 претендентов на награду по состоянию на 23 марта. В список также вошли Гарри Кейн из «Баварии», Килиан Мбаппе из «Реала», Педри из «Барселоны» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

Топ-5 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии The Touchline выглядит так:

В этом сезоне Ямаль забил 21 гол и отдал 16 результативных передач в 40 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Каталонский клуб лидирует в Примере, имея 73 очка, а в Лиге чемпионов вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Атлетико».