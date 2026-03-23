Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии букмекеров

23 марта, 20:23
7

The Touchline назвал Ламина Ямаля главным фаворитом на получение «Золотого мяча»-2026 по версии букмекерских коэффициентов.

Источник опубликовал топ-5 претендентов на награду по состоянию на 23 марта. В список также вошли Гарри Кейн из «Баварии», Килиан Мбаппе из «Реала», Педри из «Барселоны» и Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити».

Топ-5 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии The Touchline выглядит так:

1. Ламин Ямаль («Барселона»).

2. Гарри Кейн («Бавария»).

3. Килиан Мбаппе («Реал»).

4. Педри («Барселона»).

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

В этом сезоне Ямаль забил 21 гол и отдал 16 результативных передач в 40 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Каталонский клуб лидирует в Примере, имея 73 очка, а в Лиге чемпионов вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Атлетико».

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
Комментарии (7)
Император 1
1774289310
Какой Ямаль, другие кандидаты лучше
Майк85
1774289902
Я за Ламина.
Foxitkuban
1774289953
А что изменилось у букмекеров, за 2 дня? https://bombardir.ru/news/806772-smenilsya-glavnyy-favorit-na-zolotoy-myach-2026-po-versii-bukmekerov
Бумбраш
1774290355
После легендарного нырка в список должен быть включен Алехандро Дельфиньо
Fju-2
1774291769
Ещё примерно пол года до церемонии. За это время ЛЧ закончится и ЧМ пройдёт.
