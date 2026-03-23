Мбаппе высказался о состоянии своего колена после травмы

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе дал подробный комментарий по поводу состояния своего здоровья.

Француз пропустил более трех недель.

У него было растяжение связок левого колена.

В этом сезоне форвард провел за «Реал» 35 матчей, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.

В двух последних играх он выходил на замену во вторых таймах.

«С коленом все в порядке, я восстановился на сто процентов. Знаю, что было много спекуляций и ложной информации. Но такова жизнь спортсмена высокого уровня, и мы привыкли, что люди говорят какие-то безосновательные вещи, не проверяя их.

В Париже у меня была возможность получить точный диагноз. И вместе мы смогли разработать план, чтобы вернуться на мой лучший уровень в составе «Реала», а также перед чемпионатом мира», – заявил Мбаппе.