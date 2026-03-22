«Барселона» летом может купить игрока «Сосьедада»

«Барселоне» интересен голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро. Трансфер может состояться летом.
Недавно спортивный директор каталонского клуба Деку встретился с агентом 30-летнего футболиста и обсудил возможный летний переход.
«Барселона» полагает, что Ремиро станет хорошим конкурентом Жоану Гарсии. У Алекса контракт истекает летом 2027 года, поэтому каталонцы рассчитывают на приемлемую стоимость сделки.
- Ремиро стоит 14 миллионов евро.
- Алекс пришел в «Сосьедад» летом 2019 года из «Атлетика» свободным агентом. Всю карьеру Ремиро проводит в Испании.
- За «Сосьедад» Ремиро провел 301 матч, пропустил 322 гола. На счету Алекса два матча за сборную Испании.
