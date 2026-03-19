«Барселона» решила, будет ли пытаться сохранить Рэшфорда

«Барселона» намерена продлить аренду вингера Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».

Игрок дал понять каталонскому клубу, что хотел бы остаться. Он близок к договоренности с сине-гранатовыми по условиям продолжения сотрудничества, однако «блаугране» еще нужно достичь соглашения с манкунианцами.

Представители клубов провели уже несколько встреч в этом году. В «Манчестер Юнайтед» сообщили спортивному директору «Барселоны» Деку, что позволят уйти Рэшфорду на постоянной основе за 30 миллионов евро. Об этой сумме выкупа была договоренность перед переходом Маркуса на правах аренды.

«Барселона» же хочет пересмотреть как сумму, так и структуру выплат. Деку предложил «Манчестер Юнайтед» вариант с арендой Рэшфорда еще на один сезон и последующей выплатой всей суммы трансфера.

Английский клуб пока хочет получить все 30 миллионов уже этим летом. «Блауграна» изучает другие варианты на тот случай, если заключить сделку на удастся.