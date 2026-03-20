Игроки «Реала» оценили подход Арбелоа в сравнении с Алонсо

Атмосфера в «Реале» после увольнения с поста главного тренера Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа значительно улучшилась.

Новый тренер и его штаб поддерживают более тесные отношения с футболистами, и подход Арбелоа ценится больше, чем подход предыдущего главного тренера.

Одной из главных причин увольнения Алонсо стало отсутствие взаимопонимания с некоторыми ключевыми игроками «Реала». Его подход не находил понимания у значительной части команды, проблемы были связаны с повышенным вниманием к видеоанализу, призывами к увеличению интенсивности тренировок и попытками навязать команде больше дисциплины.

Арбелоа производит впечатление более доступного человека, чем Алонсо. Многие игроки регулярно посещают «удобное серое кресло» в кабинете тренера, как описал его сам специалист, когда на февральской пресс-конференции сказал: «Часто они приходят ко мне, часто я звоню им».

Еще одним фактором, смягчившим напряженность, стало снятие некоторых ограничений, касающихся распорядка дня игроков на тренировочной базе и в дни матчей. При Алонсо доступ был ограничен только теми, чье присутствие было строго необходимо – по сути, только игроками и небольшим количеством тренеров, участвующих в каждой тренировке или матче. Сейчас ситуация гораздо более гибкая и спокойная.

Источники утверждают, что есть игроки, которые недовольны Арбелоа. Однако это, скорее, связано с второстепенной ролью этих футболистов в его видении команды, а не с методами тренера. Один источник, работающий с игроком, который не является постоянным игроком основы, сравнил нынешнее настроение с тем, что было при Алонсо, сказав: «Почти никто не был доволен Хаби, включая многих игроков основного состава».

Что касается тактики, Арбелоа не говорил о желании внести кардинальные изменения или навязать конкретное видение, как это делал Алонсо, когда пришел в клуб. Подготовка к матчам не включает в себя столько анализа или видеоанализа, как это было при Алонсо, хотя Хаби сократил их количество к концу своего пребывания в клубе.

В то же время было бы неправильно говорить о том, что Арбелоа придерживается полностью либерального подхода в «Мадриде», клубе, который часто описывают как более подходящий для такого стиля, поскольку он склонен полагаться на индивидуальный талант игроков, а не на силу коллектива.