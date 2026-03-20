Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игроки «Реала» оценили подход Арбелоа в сравнении с Алонсо

Сегодня, 13:20

Атмосфера в «Реале» после увольнения с поста главного тренера Хаби Алонсо и назначения Альваро Арбелоа значительно улучшилась.

Новый тренер и его штаб поддерживают более тесные отношения с футболистами, и подход Арбелоа ценится больше, чем подход предыдущего главного тренера.

Одной из главных причин увольнения Алонсо стало отсутствие взаимопонимания с некоторыми ключевыми игроками «Реала». Его подход не находил понимания у значительной части команды, проблемы были связаны с повышенным вниманием к видеоанализу, призывами к увеличению интенсивности тренировок и попытками навязать команде больше дисциплины.

Арбелоа производит впечатление более доступного человека, чем Алонсо. Многие игроки регулярно посещают «удобное серое кресло» в кабинете тренера, как описал его сам специалист, когда на февральской пресс-конференции сказал: «Часто они приходят ко мне, часто я звоню им».

Еще одним фактором, смягчившим напряженность, стало снятие некоторых ограничений, касающихся распорядка дня игроков на тренировочной базе и в дни матчей. При Алонсо доступ был ограничен только теми, чье присутствие было строго необходимо – по сути, только игроками и небольшим количеством тренеров, участвующих в каждой тренировке или матче. Сейчас ситуация гораздо более гибкая и спокойная.

Источники утверждают, что есть игроки, которые недовольны Арбелоа. Однако это, скорее, связано с второстепенной ролью этих футболистов в его видении команды, а не с методами тренера. Один источник, работающий с игроком, который не является постоянным игроком основы, сравнил нынешнее настроение с тем, что было при Алонсо, сказав: «Почти никто не был доволен Хаби, включая многих игроков основного состава».

Что касается тактики, Арбелоа не говорил о желании внести кардинальные изменения или навязать конкретное видение, как это делал Алонсо, когда пришел в клуб. Подготовка к матчам не включает в себя столько анализа или видеоанализа, как это было при Алонсо, хотя Хаби сократил их количество к концу своего пребывания в клубе.

В то же время было бы неправильно говорить о том, что Арбелоа придерживается полностью либерального подхода в «Мадриде», клубе, который часто описывают как более подходящий для такого стиля, поскольку он склонен полагаться на индивидуальный талант игроков, а не на силу коллектива.

  • 43-летний Арбелоа возглавил «Реал» 12 января, сменив на этом посту Хаби Алонсо.
  • С тех пор у команды 16 побед и 4 поражения.

Источник: The Athletic
Испания. Примера Реал Алонсо Хаби Арбелоа Альваро
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 