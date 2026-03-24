Аршавин сказал, кто сильнее – Сафонов или Агкацев

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сравнил вратарей Матвея Сафонова из «ПСЖ» и Станислава Агкацева из «Краснодара».
«Для меня Сафонов всe равно сильнее Агкацева. Знаете, для меня Агкацев – это парень, который своим трудом всего достиг. А у Сафонова такой налет элиты есть. Вот так это мной ощущается. Но я уверен, что Агкацев по своему уровню тоже спокойно может играть в Европе», – сказал Аршавин.
- 27-летний Сафонов в этом сезоне провел 16 матчей за «ПСЖ», пропустил 17 голов, провел 7 игр на ноль.
- 24-летний Агкацев в этом сезоне сыграл за «Краснодар» в 26 встречах, пропустил 21 гол, провел 11 матчей на ноль.
Источник: «Матч ТВ»