Аршавин сказал, кто сильнее – Сафонов или Агкацев

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сравнил вратарей Матвея Сафонова из «ПСЖ» и Станислава Агкацева из «Краснодара».

«Для меня Сафонов всe равно сильнее Агкацева. Знаете, для меня Агкацев – это парень, который своим трудом всего достиг. А у Сафонова такой налет элиты есть. Вот так это мной ощущается. Но я уверен, что Агкацев по своему уровню тоже спокойно может играть в Европе», – сказал Аршавин.