  • Смолов высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в раздевалке ЦСКА

Смолов высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в раздевалке ЦСКА

25 марта, 16:22
7

Федор Смолов поделился мнением о конфликтной ситуации внутри ЦСКА.

  • Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
  • Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.
  • Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
  • По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».
  • В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
  • Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.

«Я не знаю, честно. Но то, как Мойзес себя ведeт, эта красная карточка, она же демонстративная. Он удалился «in your face». То есть тренеру в лицо, «на тебе, я не согласен с твоими действиями».

Поэтому я не удивлюсь, если это действительно было так, но он глобально, кроме себя самого, подводит ребят по команде. Есть трудовая этика, уважение.

Не раз по карьере встречаются тренеры, которые тебе не всегда импонируют и, на твой взгляд, не всегда справедливо к тебе относятся, но такое себе позволять…» – заявил Смолов.

Еще по теме:
Смолов не давал жене деньги на открытие клиники – она потратила 60 миллионов рублей 2
«У меня серьезные вопросы»: жена Смолова возмутилась скандальными словами Дзюбы 4
Смолов назвал условие для возобновления карьеры в следующем сезоне 3
Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Смолов Федор Мойзес Челестини Фабио
Комментарии (7)
АЛЕКС 58
1774445177
За собой следи,бухарик из Кофемании
evgevg13
1774445369
Мойзес ещё тот о...гутанг.
Skull_Boy
1774448789
Нам очень важно знать мнение алкаша и черта, который слил пенальти на ЧМ
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Овчинников ответил на мнения, что Акинфеев – средний вратарь
14:17
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
6
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Все новости
