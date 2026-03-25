Смолов высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в раздевалке ЦСКА

Федор Смолов поделился мнением о конфликтной ситуации внутри ЦСКА.

Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.

Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».

В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.

Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.

«Я не знаю, честно. Но то, как Мойзес себя ведeт, эта красная карточка, она же демонстративная. Он удалился «in your face». То есть тренеру в лицо, «на тебе, я не согласен с твоими действиями».

Поэтому я не удивлюсь, если это действительно было так, но он глобально, кроме себя самого, подводит ребят по команде. Есть трудовая этика, уважение.

Не раз по карьере встречаются тренеры, которые тебе не всегда импонируют и, на твой взгляд, не всегда справедливо к тебе относятся, но такое себе позволять…» – заявил Смолов.