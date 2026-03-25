«Барселона» менее чем за сутки продала все ретромайки Роналдиньо

«Барселона» распродала в онлайн-магазине ретрофутболки сезона-2005/06 с именем Роналдиньо.

Клуб выставил на продажу памятную футболку, которую команда использовала в сезоне-2005/06. На спине у версии, посвященной Роналдиньо, нанесены его имя и номер.

По данным источника, за менее чем 24 часа «Барселона» продала все запасы этой модели через e-commerce клуба. В магазине на «Спотифай Камп Ноу» осталось несколько экземпляров, а с понедельника клуб начал продавать эту футболку и в других FCBotigues в Барселоне.