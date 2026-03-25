Бубнов: «Гарантирую, что «Зенит» не станет чемпионом, если будет играть как с «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах «Зенита» после победы над «Динамо» в гостевом матче 22-го тура РПЛ.

Петербуржцы выиграли на «ВТБ Арене» со счетом 3:1.

Александр Соболев и Максим Глушенков забили сами и ассистировали друг другу, также отличился Джон Джон.

«Зенит» остался на втором месте в таблице РПЛ с 1-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

«Значит, смотрите. Если они будут так хорошо играть, как играли с «Динамо», они точно не станут чемпионами. Потому что «Динамо» на сегодняшний день – середняк. Седьмое место. Вот.

Поэтому им нужно играть значительно сильнее. И я вам 100% говорю, посмотрите, как они будут играть с фаворитами и с тем же «Краснодаром». Если показатели будут точно такие, как с московским «Динамо», они точно не станут чемпионами.

Это я могу вам гарантировать. И говорю это как человек, который таким глубоким анализом занимается», – заявил Бубнов.