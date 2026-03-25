Бубнов: «Гарантирую, что «Зенит» не станет чемпионом, если будет играть как с «Динамо»

25 марта, 15:58
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах «Зенита» после победы над «Динамо» в гостевом матче 22-го тура РПЛ.

  • Петербуржцы выиграли на «ВТБ Арене» со счетом 3:1.
  • Александр Соболев и Максим Глушенков забили сами и ассистировали друг другу, также отличился Джон Джон.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • «Зенит» остался на втором месте в таблице РПЛ с 1-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

«Значит, смотрите. Если они будут так хорошо играть, как играли с «Динамо», они точно не станут чемпионами. Потому что «Динамо» на сегодняшний день – середняк. Седьмое место. Вот.

Поэтому им нужно играть значительно сильнее. И я вам 100% говорю, посмотрите, как они будут играть с фаворитами и с тем же «Краснодаром». Если показатели будут точно такие, как с московским «Динамо», они точно не станут чемпионами.

Это я могу вам гарантировать. И говорю это как человек, который таким глубоким анализом занимается», – заявил Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Бубнов Александр
Комментарии (8)
...уефан
1774444924
..."глубокий анализ Бубнова"...
evgevg13
1774445457
Неужели он первый раз не ошибётся?
Чермындыр
1774445537
Эх, буба, буба. Похоже пора завязывать с глубоким анализом
ПалкоВводецъ007
1774447006
Ну как ещё реагировать на анализы Бубна? Только Гыгыгы!
VVM1964
1774450887
Только если Зенит станет играть как последние матчи со Спартаком и Динамо Мх, он станет чемпионом - когда его вытаскают за уши при помощи левых пенальти и прочих судейских "шалостях" !!!.
Volrad777
1774453111
Бубну надо уже смотреть анализы из поликлиники
Спартач80
1774462220
Расскажи это Динамо Махачкала, или Балтике...
andrei-sarap-yandex
1774465233
ЛЕВНИКОВ и судьи помогут КРАСНОДАРУ как прошлом году....есть АГАЛАРОВ ещё
