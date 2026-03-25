Премиум-таксист рассказал, куда обычно ездят футболисты РПЛ

Ютубер, премиум-таксист Евгений Медведев рассказал, куда обычно возит игроков.

– Какой основной маршрут был у футболистов, которые тебе попадались?

– Стрип-клубы, по крайней мере, у молодых. Некоторые меня узнавали, но не хотели попасть в кадр, чтобы не оказаться в телеграм-каналах. Молчали. С другой стороны, я же не буду говорить: «Здравствуйте, я блогер. Разрешите вас снимать?» Когда человек садится в Maybach, он хочет спокойно доехать от A до B.

– Раскрой хотя бы одно имя.

– Неоднократно подвозил Диму Цыпченко – бывшего игрока «Крыльев», сейчас он в «Торпедо». Смотрел мои ролики, очень позитивный парень. Сколько раз забирал Диму ночью, когда он гулял (может, по каким-то клубам), и ни разу не видел его пьяным. Однажды отвозил домой Березуцкого – но даже не узнал, которого из них.

Мои ролики – ночные, поэтому сложно постоянно ловить игроков, но иногда работает следующая схема. Команда РПЛ приезжает в Москву, играет. После матча – отдых, и ребята идут в клуб. Вот тут я и подвожу.