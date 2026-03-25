Вагнер Лав может вернуться в Россию

Агент Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил, что бывший форвард ЦСКА готов работать в московском клубе после завершения игровой карьеры.

Ранее Вагнер Лав, который выступает за бразильский «Ретро», написал в соцсетях, что завершит профессиональную карьеру.

Бразилец отметил, что матч против «Сеары» в субботу станет для него последним в качестве игрока, после чего 41-летний футболист займет должность помощника главного тренера в клубе из штата Пернамбуку.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренды в бразильские клубы, а также играл за армейцев в 2013-м. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз завоевал Кубок России и взял Кубок УЕФА в 2005 году.

«Вагнер принял это решение сейчас, так как понял, что пора остановиться.

Вагнер был бы очень рад, если бы получил приглашение от ЦСКА для выполнения каких‑либо функций в клубе. Возможно, в будущем он будет работать в клубе», – сказал Феррейра.