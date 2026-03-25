Зенитовец Нино удивил выбором будущей профессии

Центральный защитник «Зенита» Нино заявил, что собирается в будущем стать священником.
«Помню, что в какой-то период своей жизни сомневался, хочу ли быть футболистом. Но в тот момент я еще не знал, решусь ли выбрать профессию пастора.
Сегодня, когда думаю, чем займусь после завершения карьеры, конечно, рассматриваю вариант, что останусь в футболе и буду заниматься чем-то связанным с ним.
Но на самом деле мое сердце стремится к тому, чтобы стать пастором, посвятить себя служению и жить для Христа через церковь», – сказал Нино.
- 28-летний бразилец в «Зените» с января 2024 года.
- Тогда его купили у «Флуминенсе» за 5 миллионов евро.
- Статистика Нино в составе петербургской команды: 74 матча, 4 гола, 3 ассиста.
- У него контракт с клубом до 30 июня 2028-го.
- Рыночная стоимость зенитовца – 10 млн евро.
Источник: ютуб-канал «Зенита»