Только один игрок получил «двойку» от Бубнова за матч «Динамо» – «Зенит»

Александр Бубнов выставил оценки игрокам «Динамо» за матч РПЛ с «Зенитом» (1:3).

Футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил игру московской команды в 22-м туре.

Бубнов сообщил, что «Динамо» за матч выполнило 740 технико-тактических действий при 26% брака. Он поставил команде оценку «четыре».

Единственным игроком, получившим «двойку», стал Дэвид Рикардо, защитник «Динамо». По подсчетам Бубнова, бразилец выполнил 37 технико-тактических действий при 30% брака, а затем провел на поле только первый тайм и был заменен в перерыве.

После 22 туров «Динамо» набрало 30 очков и занимает 9-е место в Мир РПЛ. «Зенит» набрал 48 очков и идет вторым.

Рикардо пришел в «Динамо» зимой.

РПЛ сейчас на международной паузе.

