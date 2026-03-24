Ярошик охарактеризовал завершающего карьеру Вагнера Лава

Бывший игрок ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик высоко отозвался об экс-одноклубнике Вагнере Лаве.
Сегодня стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.
«Сегодня завершил карьеру лучший игрок российского футбола за последние 30 лет – Вагнер Лав.
Не хочу его сравнивать со старшим поколением, потому что не всех видел. Вагнер в своих лучших качествах мне всегда напоминал Дидье Дрогба, потому что он был очень хорош спиной к воротам, завершал моменты с обеих ног, головой, обладал скоростью, умел обыграть защитника, пробить с любой дистанции. Чувствовал, куда отскочит мяч, и всегда был первым на добивании. Он был таким маленьким Дрогба.
Мне очень жаль, что Вагнер не заиграл где-нибудь в лучших европейских командах. А России он был королeм, застал золотую эру ЦСКА. Его все будут вспоминать, потому что в России такие нападающие появляются раз в 30-50 лет. Надо поставить памятник и самому Вагнеру, и тому, кто его привeл в ЦСКА.
Но он не только хороший футболист, но и человек. Всегда хотел побеждать, а это соответствовало задачам ЦСКА, так что Вагнер Лав попал во все критерии этой команды.
Про него у меня есть только тeплые слова. Рад, что успел с ним поиграть в одной команде, хоть и недолго. Вагнер по-настоящему любит футбол, поэтому не зря играл в него до такого возраста. Такой любви к футболу не хватает молодому поколению», – сказал Ярошик.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.