Ярошик охарактеризовал завершающего карьеру Вагнера Лава

24 марта, 20:27

Бывший игрок ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик высоко отозвался об экс-одноклубнике Вагнере Лаве.

Сегодня стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.

«Сегодня завершил карьеру лучший игрок российского футбола за последние 30 лет – Вагнер Лав.

Не хочу его сравнивать со старшим поколением, потому что не всех видел. Вагнер в своих лучших качествах мне всегда напоминал Дидье Дрогба, потому что он был очень хорош спиной к воротам, завершал моменты с обеих ног, головой, обладал скоростью, умел обыграть защитника, пробить с любой дистанции. Чувствовал, куда отскочит мяч, и всегда был первым на добивании. Он был таким маленьким Дрогба.

Мне очень жаль, что Вагнер не заиграл где-нибудь в лучших европейских командах. А России он был королeм, застал золотую эру ЦСКА. Его все будут вспоминать, потому что в России такие нападающие появляются раз в 30-50 лет. Надо поставить памятник и самому Вагнеру, и тому, кто его привeл в ЦСКА.

Но он не только хороший футболист, но и человек. Всегда хотел побеждать, а это соответствовало задачам ЦСКА, так что Вагнер Лав попал во все критерии этой команды.

Про него у меня есть только тeплые слова. Рад, что успел с ним поиграть в одной команде, хоть и недолго. Вагнер по-настоящему любит футбол, поэтому не зря играл в него до такого возраста. Такой любви к футболу не хватает молодому поколению», – сказал Ярошик.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
  • С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
  • В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.

Еще по теме:
Аршавин восхитился Вагнером Лавом
Губерниев назвал лучшего легионера в истории РПЛ 6
Стало известно, почему «Спартак» отказался покупать Вагнера Лава 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Ярошик Иржи
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
3
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Все новости
