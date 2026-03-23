Глава российского судейства прокомментировал комичный нырок Соболева с «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил резонансный эпизод из матча 22-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» (1:3).

Нападающий Александр Соболев комично упал, пытаясь заработать фол.

Он забил гол и сделал результативную передачу.

Форвард «Зенита» забил в третьей игре подряд и вошел в «Клуб 100».

– Там был толчок в спину, но то, как Соболев прыгал, смутило. Сейчас люди могут говорить, что нарушения не было, что он заработал и так далее. Но своим прыжком Соболев усложнил этот эпизод.

– Вам нравится Соболев?

– Для меня он был лучшим игроком на поле. Забил, отдал результативную передачу, был очень опасен. Думаю, во второй части сезона он лучший игрок «Зенита».