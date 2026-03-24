Губерниев назвал лучшего легионера в истории РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил, какого иностранного футболиста считает сильнейшим за всю историю российской Премьер-лиги.
«Вагнер Лав – настоящая звезда нашего футбола, обладатель Кубка УЕФА. Он стал творцом одной из главных побед в истории российского футбола. Вагнер Лав оставил огромный влад в истории ЦСКА и российского чемпионата в целом.
Думаю, даже сейчас, он бы не потерялся в нашем футболе и мог бы приносить огромную пользу любой команде.
Вообще, считаю Вагнера лучшим легионером в истории российской лиги. Его вклад сложно переоценить или недооценить», – сказал Губерниев.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
Источник: «Спорт-Экспресс»