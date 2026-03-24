Губерниев назвал лучшего легионера в истории РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил, какого иностранного футболиста считает сильнейшим за всю историю российской Премьер-лиги.

«Вагнер Лав – настоящая звезда нашего футбола, обладатель Кубка УЕФА. Он стал творцом одной из главных побед в истории российского футбола. Вагнер Лав оставил огромный влад в истории ЦСКА и российского чемпионата в целом.

Думаю, даже сейчас, он бы не потерялся в нашем футболе и мог бы приносить огромную пользу любой команде.

Вообще, считаю Вагнера лучшим легионером в истории российской лиги. Его вклад сложно переоценить или недооценить», – сказал Губерниев.