Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев назвал лучшего легионера в истории РПЛ

24 марта, 18:06
11

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил, какого иностранного футболиста считает сильнейшим за всю историю российской Премьер-лиги.

«Вагнер Лав – настоящая звезда нашего футбола, обладатель Кубка УЕФА. Он стал творцом одной из главных побед в истории российского футбола. Вагнер Лав оставил огромный влад в истории ЦСКА и российского чемпионата в целом.

Думаю, даже сейчас, он бы не потерялся в нашем футболе и мог бы приносить огромную пользу любой команде.

Вообще, считаю Вагнера лучшим легионером в истории российской лиги. Его вклад сложно переоценить или недооценить», – сказал Губерниев.

  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
  • С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
  • В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.

Еще по теме:
Губерниев сказал, когда «Спартак» уволит Карседо 12
Губерниев определил, когда Соболева вернут в сборную России 1
Губерниев призвал назначить в ЦСКА российского тренера 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1774367962
Вме знают, что губошлёп топит за коней. Не удивлен, что он не назвал Халка.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774368617
Вагнер, Халк, Данни.
Ответить
Сергей-Иванов-vkontakte
1774369598
Мерзкий тип этот Губерниев, но тут он прав во всем, включая, что он даже сейчас не поммешал бы армейцам, жалко от кого зависит возможное его возвращение так не думают!
Ответить
R_a_i_n
1774372773
Колоритный персонаж играл у нас, спору нет.
Ответить
Главные новости
Глебов высказался об отстранении Мойзеса
13:58
Амарал назвал лучший несостоявшийся трансфер «Спартака»
13:52
1
Кисляк сказал, на чьей он стороне в конфликте в ЦСКА
13:24
1
Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки
13:16
2
Де Дзерби получил новое предложение от «Тоттенхэма»
12:57
1
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
8
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Все новости
Все новости
Титов оценил дебют 16-летнего игрока в «Спартаке»
13:45
Валуев оценил запрет на пиво на стадионах в России
13:10
2
Кисляк отреагировал на назидание Сперцяна после слов, что «Краснодар» не умеет проигрывать
12:46
5
Быстров оценил шансы Глушенкова перейти в европейский клуб
12:34
Энрике хочет покинуть «Зенит»
12:10
18
Титов высказался о становлении «Спартака» при Карседо
11:58
8
ФотоРПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта
11:46
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
11:13
13
Глушенков: «Ничего не хочу в себе менять»
10:41
11
Бонгонда может вернуться в свой бывший чемпионат
10:32
4
Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»
10:11
12
Стало известно, какую позицию хочет усилить ЦСКА летом
09:44
3
Мелкадзе: «Я схож с Кордобой в игре спиной к воротам»
09:26
3
Тарханов не признал Вагнера Лава лучшим легионером в истории РПЛ
09:06
7
Генич высказался о конфликте между Мойзесом и Челестини
08:55
5
Дьяков назвал клуб РПЛ с лучшим менеджментом
08:30
1
Гурцкая объяснил, почему в «Зените» «разброд и шатания»
Вчера, 23:50
1
ВидеоДиректор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
Вчера, 23:11
16
Канчельскис оценил матерную речь Карпина
Вчера, 22:31
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в марте
Вчера, 22:11
3
Литвинов заявил о багаже Станковича в «Спартаке»
Вчера, 21:59
5
Участие Сперцяна в матче с «Зенитом» под вопросом
Вчера, 21:54
3
Гурцкая прокомментировал потенциальное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 21:36
6
Губерниев проанализировал матерную речь Карпина
Вчера, 20:57
2
Реакция зенитовца Дурана на проигрыш конкуренции Соболеву
Вчера, 20:40
10
«Спартак» просматривает Тикнизяна
Вчера, 20:13
21
Митрюшкин объяснил, чем Карпин крут как тренер
Вчера, 19:59
1
Генич прокомментировал возможную отставку Карпина из сборной России
Вчера, 19:15
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 