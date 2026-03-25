Булыкин отреагировал на завершение карьеры Вагнера Лава

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о бывшем игроке ЦСКА Вагнере Лаве.

Сегодня стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.

«Он большой молодец. Очень хорошая карьера у Вагнера Лава, по меркам футбола долгая: здорово поиграть до 41 года.

И российским болельщикам он прекрасно запомнился своей игрой. И теперь нужно придумать, что делать дальше.

Куда он переходит: или тренерская деятельность, или спортивный менеджмент, или еще что‑то.

Хочется пожелать ему удачи в дальнейшем», – заявил Булыкин.