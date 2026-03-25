Булыкин отреагировал на завершение карьеры Вагнера Лава

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о бывшем игроке ЦСКА Вагнере Лаве.
Сегодня стало известно, что бразильский нападающий завершает карьеру в 41 год.
«Он большой молодец. Очень хорошая карьера у Вагнера Лава, по меркам футбола долгая: здорово поиграть до 41 года.
И российским болельщикам он прекрасно запомнился своей игрой. И теперь нужно придумать, что делать дальше.
Куда он переходит: или тренерская деятельность, или спортивный менеджмент, или еще что‑то.
Хочется пожелать ему удачи в дальнейшем», – заявил Булыкин.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе «армейцев».
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячами.
Источник: «Матч ТВ»