Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА

39-летний Дмитрий Игдисамов переведен в тренерский штаб основной команды ЦСКА.
С 15 июня 2023 года он возглавлял молодежку армейцев.
«Замена Березуцкому для обновления коннекта с российским костяком. Игдисамов воспитал всех современных молодых звездочек ЦСКА», – сообщил источник.
Вместо Игдисамова молодежную команду ЦСКА будет тренировать Максим Боков.
- ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ.
- Они набрали 39 очков в 22 турах чемпионата России.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 баллов.
- Следующий соперник – «Акрон» (4 апреля).
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова