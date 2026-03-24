Стало известно об изменениях в тренерском штабе ЦСКА

39-летний Дмитрий Игдисамов переведен в тренерский штаб основной команды ЦСКА.

С 15 июня 2023 года он возглавлял молодежку армейцев.

«Замена Березуцкому для обновления коннекта с российским костяком. Игдисамов воспитал всех современных молодых звездочек ЦСКА», – сообщил источник.

Вместо Игдисамова молодежную команду ЦСКА будет тренировать Максим Боков.