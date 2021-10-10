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Максим Боков
Тренер
Имя
Максим
Отчество
Эдуардович
Фамилия
Боков
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 августа 1973
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Волга
16
6
6
4
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
07.08.2010
Волга
1 : 0
Псков-747
14.08.2010
Волга
0 : 0
Торпедо Вл
19.09.2010
Череповец
3 : 1
Волга
26.09.2010
Волга
1 : 0
Текстильщик
29.09.2010
Волга
4 : 0
Спартак К
10.10.2010
ЦРФСО
3 : 1
Волга
10 октября 2021
11:04
Официально: Аксенов и Боков уходят из системы ЦСКА в «Текстильщик»
2
5 апреля 2018
17:43
Боков: «Нынешний «Арсенал» по зубам ЦСКА. Армейцы не проиграют в Лондоне»
9
18 октября 2017
18:13
Боков: «Нужно заставить «Базель» плясать под дудку ЦСКА»
4
11 июля 2017
07:42
Боков ждет чемпионства ЦСКА в предстоящем сезоне
5
06:44
Боков: «Чалов пока не готов быть основным форвардом ЦСКА»
4
8 апреля 2017
17:40
Боков: «В игре «Спартак» – «Зенит» на арбитра ляжет колоссальная ответственность, но российский судья сможет хорошо справиться с матчем»
6
4 марта 2017
13:24
Боков предрекает ЦСКА победу над «Зенитом» с разницей в один мяч
5
27 января 2017
18:08
Боков: «ЦСКА много не потеряет, если Траоре покинет клуб»
7
3 декабря 2016
20:16
Боков: «ЦСКА должен по-настоящему хлопнуть дверью в Лиге чемпионов»
1
22 ноября 2016
01:24
Боков: «Несмотря на статистику, «Спартак» не станет чемпионом России»
24
21 ноября 2016
22:34
Боков: «Антипатии или симпатии по отношению к «Спартаку» со стороны судей? Людям просто не о чем поговорить»
3
1 октября 2016
17:20
Боков: «ЦСКА сможет победить «Ростов» и точно забьет один гол»
9
3 июля 2016
14:17
Боков: «ЦСКА не отпустил бы Мусу, не имея ему замены»
15 июня 2016
15:40
Боков: «Закрытая крыша? Все в равных условиях»
12 марта 2016
18:23
Боков: «Амбиций «Ростова» не хватит для борьбы за чемпионство»
4
1 февраля 2016
15:03
Тренер ДЮСШ ЦСКА: «Широков нужен везде и всем»
4
24 января 2016
20:01
Боков: «Если трансфер Широкова в ЦСКА состоится, можно расценивать его как бонус»
24 ноября 2015
14:33
Боков: «Если в «Зените» собраны профессионалы, то они буду играть против «Валенсии» в полную силу»
14:17
Боков: «ЦСКА победит «Вольфсбург» за счет характера и своего поля»
2
5 сентября 2015
09:39
Боков: «Слабое место «Зенита» — сам «Зенит»
1
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