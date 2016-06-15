Боков: «Закрытая крыша? Все в равных условиях»

Бывший защитник сборной России Максим Боков уверен, что закрытая крыша стадиона во время матча со Словакией никак не повлияет на результат встречи.

«Жду, как и все, победы от сборной России. Надеюсь, качество игры будет намного лучше, чем с Англией. Тогда нам повезло, вырвали ничью на характере.

Закрытая крыша стадиона? Душно будет футболистам обеих команд, так что все в равных условиях. Уверен, что ребята не будут обращать на это внимание», – сказал Боков.

Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».