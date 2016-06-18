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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
Материалы

Россия - Словакия

15.06.2016, Среда, 16:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 2 тур Россия - Словакия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

26 мая, понедельник 18:00 Россия 1:0 Словакия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа B
11 тур
7 октября, пятница 22:15 Словакия 0:1 Россия
2 тур
7 сентября, вторник 19:00 Россия 0:1 Словакия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уэльс 3 2 0 1 6:3 +3 6
2. Англия 3 1 2 0 3:2 +1 5
3. Словакия 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Россия 3 0 1 2 2:6 -4 1
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    Рейтинг: +1237

    Semargl18 17 июня 2016, 03:13

    Бесславные ублюдки часть вторая

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    Рейтинг: +6723

    maior-60 16 июня 2016, 23:44

    Хреново, ребята. Не было ни команды, ни класса.

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    Рейтинг: +25

    WSerGW 16 июня 2016, 11:04

    Позор!!! Хватило инвалидов на 30 минут!!!

    -1
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    Рейтинг: +221

    ГераХэвиЛОКО 16 июня 2016, 06:04

    Проснулся с похмелья. Матч смотел. Ну если из 24 в плей офф выходят 16 команд. И наших там не будет я больше не буду на них смотреть

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    Рейтинг: +256

    477 15 июня 2016, 21:28

    Путин ты посмотри на нашу сборную сколько денег уходит на этих недотёп а на лечение детей собираем всем миром .......ПУТИН тЫ ЧМО!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +140

    fediy2009 15 июня 2016, 21:21

    Обьясните, что такое, нам не хватило криаиива? Может нам футболистов не хватает? Позорище.

    -1
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    Рейтинг: +27

    Kalchard 15 июня 2016, 20:34

    лучше бы нас дисквалифицировали, чем такой позор...

    0
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    Рейтинг: +61

    Kaisla 15 июня 2016, 18:51

    после гола ГГГГГамшика КОКОКОКОрин нервно курит в сторонке, печалька

    -1
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    Рейтинг: +61

    Kaisla 15 июня 2016, 18:49

    Ройсся вперде!!!!!!!!!

    -3
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    Рейтинг: +286

    Igorello97 15 июня 2016, 18:20

    Ставил на Словаков с кэфом 3,2

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