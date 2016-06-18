Россия - Словакия

Бесславные ублюдки часть вторая
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|26 мая, понедельник
|18:00
|Россия
|1:0
|Словакия
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Уэльс
|3
|2
|0
|1
|6:3
|+3
|6
|2.
|Англия
|3
|1
|2
|0
|3:2
|+1
|5
|3.
|Словакия
|3
|1
|1
|1
|3:3
|0
|4
|4.
|Россия
|3
|0
|1
|2
|2:6
|-4
|1
Позор!!! Хватило инвалидов на 30 минут!!!
Проснулся с похмелья. Матч смотел. Ну если из 24 в плей офф выходят 16 команд. И наших там не будет я больше не буду на них смотреть
Путин ты посмотри на нашу сборную сколько денег уходит на этих недотёп а на лечение детей собираем всем миром .......ПУТИН тЫ ЧМО!!!!!!!!!
Обьясните, что такое, нам не хватило криаиива? Может нам футболистов не хватает? Позорище.
лучше бы нас дисквалифицировали, чем такой позор...
Ставил на Словаков с кэфом 3,2