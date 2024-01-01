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Чемпионат Европы 2024/2024 – расписание матчей

Чемпионат Европы 2024. группа A, 1 тур Таблица
14 июня, 22:00
Германия
- : -
Шотландия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа A, 1 тур Таблица
15 июня, 16:00
Венгрия
- : -
Швейцария
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа B, 1 тур Таблица
15 июня, 19:00
Испания
- : -
Хорватия
Не начался
15 июня, 22:00
Италия
- : -
Албания
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа D, 1 тур Таблица
16 июня, 16:00
Польша
- : -
Нидерланды
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа C, 1 тур Таблица
16 июня, 19:00
Словения
- : -
Дания
Не начался
16 июня, 22:00
Сербия
- : -
Англия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа E, 1 тур Таблица
17 июня, 16:00
Румыния
- : -
Украина
Не начался
17 июня, 19:00
Бельгия
- : -
Словакия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа D, 1 тур Таблица
17 июня, 22:00
Австрия
- : -
Франция
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа F, 1 тур Таблица
18 июня, 19:00
Турция
- : -
Грузия
Не начался
18 июня, 22:00
Португалия
- : -
Чехия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа B, 2 тур Таблица
19 июня, 16:00
Хорватия
- : -
Албания
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа A, 2 тур Таблица
19 июня, 19:00
Германия
- : -
Венгрия
Не начался
19 июня, 22:00
Шотландия
- : -
Швейцария
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа C, 2 тур Таблица
20 июня, 16:00
Словения
- : -
Сербия
Не начался
20 июня, 19:00
Дания
- : -
Англия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа B, 2 тур Таблица
20 июня, 22:00
Испания
- : -
Италия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа E, 2 тур Таблица
21 июня, 16:00
Словакия
- : -
Украина
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа D, 2 тур Таблица
21 июня, 19:00
Польша
- : -
Австрия
Не начался
21 июня, 22:00
Нидерланды
- : -
Франция
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа F, 2 тур Таблица
22 июня, 16:00
Грузия
- : -
Чехия
Не начался
22 июня, 19:00
Турция
- : -
Португалия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа E, 2 тур Таблица
22 июня, 22:00
Бельгия
- : -
Румыния
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа A, 3 тур Таблица
23 июня, 22:00
Швейцария
- : -
Германия
Не начался
23 июня, 22:00
Шотландия
- : -
Венгрия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа B, 3 тур Таблица
24 июня, 22:00
Хорватия
- : -
Италия
Не начался
24 июня, 22:00
Албания
- : -
Испания
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа D, 3 тур Таблица
25 июня, 19:00
Нидерланды
- : -
Австрия
Не начался
25 июня, 19:00
Франция
- : -
Польша
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа C, 3 тур Таблица
25 июня, 22:00
Англия
- : -
Словения
Не начался
25 июня, 22:00
Дания
- : -
Сербия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа E, 3 тур Таблица
26 июня, 19:00
Словакия
- : -
Румыния
Не начался
26 июня, 19:00
Украина
- : -
Бельгия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа F, 3 тур Таблица
26 июня, 22:00
Чехия
- : -
Турция
Не начался
26 июня, 22:00
Грузия
- : -
Португалия
Не начался
Россия
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