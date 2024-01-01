Чемпионат Европы 2024. группа A, 1 тур
Германия
- : -
Шотландия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа A, 1 тур
Венгрия
- : -
Швейцария
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа B, 1 тур
Испания
- : -
Хорватия
Не начался
Италия
- : -
Албания
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа D, 1 тур
Польша
- : -
Нидерланды
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа C, 1 тур
Словения
- : -
Дания
Не начался
Сербия
- : -
Англия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа E, 1 тур
Румыния
- : -
Украина
Не начался
Бельгия
- : -
Словакия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа D, 1 тур
Австрия
- : -
Франция
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа F, 1 тур
Турция
- : -
Грузия
Не начался
Португалия
- : -
Чехия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа B, 2 тур
Хорватия
- : -
Албания
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа A, 2 тур
Германия
- : -
Венгрия
Не начался
Шотландия
- : -
Швейцария
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа C, 2 тур
Словения
- : -
Сербия
Не начался
Дания
- : -
Англия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа B, 2 тур
Испания
- : -
Италия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа E, 2 тур
Словакия
- : -
Украина
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа D, 2 тур
Польша
- : -
Австрия
Не начался
Нидерланды
- : -
Франция
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа F, 2 тур
Грузия
- : -
Чехия
Не начался
Турция
- : -
Португалия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа E, 2 тур
Бельгия
- : -
Румыния
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа A, 3 тур
Швейцария
- : -
Германия
Не начался
Шотландия
- : -
Венгрия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа B, 3 тур
Хорватия
- : -
Италия
Не начался
Албания
- : -
Испания
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа D, 3 тур
Нидерланды
- : -
Австрия
Не начался
Франция
- : -
Польша
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа C, 3 тур
Англия
- : -
Словения
Не начался
Дания
- : -
Сербия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа E, 3 тур
Словакия
- : -
Румыния
Не начался
Украина
- : -
Бельгия
Не начался
Чемпионат Европы 2024. группа F, 3 тур
Чехия
- : -
Турция
Не начался
Грузия
- : -
Португалия
Не начался