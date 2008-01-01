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24 апреля
15:32
В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА
2
09:49
Капелло назвал игроков, которые будут делать разницу на Евро-2024
23 апреля
15:50
Капелло назвал двух игроков, которые будут делать разницу на Евро-2024
13:24
УЕФА огласил список судей для Евро-2024 и пригласил на турнир арбитров из Аргентины
1
22 апреля
10:50
А вы видели маскота Евро-2024? К его появлению причастен бывший президент США
2
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Все новости
24 апреля
15:32
В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА
2
09:49
Капелло назвал игроков, которые будут делать разницу на Евро-2024
23 апреля
15:50
Капелло назвал двух игроков, которые будут делать разницу на Евро-2024
13:24
УЕФА огласил список судей для Евро-2024 и пригласил на турнир арбитров из Аргентины
1
12:55
УЕФА определился с размерами заявок сборных на Евро-2024
19 апреля
12:40
Нагельсманн останется в сборной Германии после Евро-2024
1
18 апреля
12:22
Все матчи сборной Грузии на Евро-2024 по футболу
12:15
Все матчи сборной Украины на Евро-2024 по футболу
11:27
Все матчи сборной Польши на Евро-2024 по футболу
11:19
Все матчи сборной Италии на Евро-2024 по футболу
17 апреля
16:40
Игрок сборной Греции попался на допинге после стыкового матча с Грузией
12 апреля
19:15
Самые дорогие сборные мира – в топ-5 сразу 4 участника предстоящего Евро
4
11:42
Все матчи сборной Швейцарии на Евро-2024 по футболу
11:24
Все матчи сборной Сербии на Евро-2024 по футболу
11:15
Все матчи сборной Португалии на Евро-2024 по футболу
10:57
Все матчи сборной Нидерландов на Евро-2024 по футболу
11 апреля
21:35
Во Франции раскрыли размер призовых для игроков сборной в случае победы на Евро-2024
1
20:00
Сколько команд выходят из группы на Евро-2024? Изучаем регламент турнира
10
8 апреля
16:56
Щесны выходил покурить перед серией пенальти стыкового матча Уэльс – Польша
2
7 апреля
22:00
Кейн, Роналду, Мбаппе... или Ямаль? Кто из звезд выиграет Евро-2024? Фавориты уже определены
7
16:12
Щесны сказал, когда закончит карьеру в сборной Польши
15:59
Видео
Обзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
2
5 апреля
20:48
Черчесов определил трех фаворитов Евро-2024
5
14:53
Все матчи сборной Англии на Евро-2024 по футболу
14:44
Все матчи сборной Испании на Евро-2024 по футболу
14:02
Все матчи сборной Хорватия на Евро-2024 по футболу
13:53
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Статистика Чемпионат Европы
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