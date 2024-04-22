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24 апреля
15:32
В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА
2
09:49
Капелло назвал игроков, которые будут делать разницу на Евро-2024
23 апреля
15:50
Капелло назвал двух игроков, которые будут делать разницу на Евро-2024
13:24
УЕФА огласил список судей для Евро-2024 и пригласил на турнир арбитров из Аргентины
1
22 апреля
10:50
А вы видели маскота Евро-2024? К его появлению причастен бывший президент США
2
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Чемпионат Европы - матчи
22.04.2024 10:50
А вы видели маскота Евро-2024? К его появлению причастен бывший президент США
Теодор, Тедди и... Альберт.
2
16.04.2024 14:15
Сколько заработает победитель Евро-2024? А финалист? Мы все подсчитали
Неплохой бонус предусмотрен даже за сам факт попадания в групповой этап.
1
12.04.2024 19:15
Самые дорогие сборные мира – в топ-5 сразу 4 участника предстоящего Евро
Рейтинг, в котором соседствуют Роналду и Захарян.
4
11.04.2024 20:00
Сколько команд выходят из группы на Евро-2024? Изучаем регламент турнира
Серия пенальти возможна даже в матче групповой стадии.
10
07.04.2024 22:00
Кейн, Роналду, Мбаппе... или Ямаль? Кто из звезд выиграет Евро-2024? Фавориты уже определены
Изучаем котировки букмекеров.
7
05.04.2024 08:15
Эти стадионы примут матчи Евро-2024 – в списке есть самая посещаемая арена Европы
Путеводитель для футбольных болельщиков.
7
30.03.2024 08:15
Ваня, Саша и Срджан – игроки РПЛ, которые могут сыграть на Евро
Один из футболистов получил красную карточку в матче со сборной России.
3
15.10.2021 23:14
Детали беспорядков на финале Евро: полицейским ломали руки и зубы, среди тысячи безбилетников – только 39 арестов. Главное из отчета британского МВД
Не слишком ли мало?
12.07.2021 19:34
Что в голове у Саутгейта
Все объяснимо: пенальти у Англии просто некому бить при любом выборе
12.07.2021 05:10
Почему победа Италии на Евро важна для истории футбола
Время последних романтиков, где оно?
12.07.2021 01:46
Англия провалила серию пенальти из-за замен. Трое запасных промазали – включая двоих, которые вышли специально под пенальти
Решающий удар запорол 19-летний парень
11.07.2021 10:17
Почему итальянцы так любят жестикулировать? Почему они показывают сложенные пальцы? Мы проследили историю народа и заодно собрали список главных жестов
История уходит в эпоху до нашей эры.
09.07.2021 00:25
31 вещь, по которой мы запомним эпоху Черчесова
Четвертьфинал ЧМ-2018, «золотой актив», усы.
08.07.2021 20:52
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
Авторы «Бомбардира» прикидывают.
08.07.2021 10:08
Дания выиграла Евро-2020. В наших сердцах
Команда-восторг.
08.07.2021 01:42
Разбираем скандальный пенальти Англии. Был ли фол? Почему судья сам не посмотрел повтор?
Главный момент матча.
06.07.2021 13:58
Сарри называл Манчини «пидором», но эта сборная Италии выросла под влиянием Сарри − хотя он никогда в ней не работал
Удивительно: Манчини взял непривычный стиль ради комфорта игроков
05.07.2021 21:18
Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей
Велосипеды, принцы, шнапс.
05.07.2021 14:41
Италия и Испания – это бурная история встреч. Энрике ломал нос, форвард играл в воротах, жребий выпадает на четвертом Евро подряд
Не только финал Евро в 2012-м.
04.07.2021 14:40
Уникальное достижение Англии − выйти в полуфинал вообще без пропущенных голов. В истории Евро такого не было НИ-КОГ-ДА
На чемпионатах мира такого не было больше 30 лет.
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