Вот и завершился групповой этап чемпионата Европы. Сыграно 36 матчей, в которых был забит 81 гол. В среднем получается чуть больше двух мячей за игру. Мы собрали для вас все голы Евро-2024. Вы сможете вспомнить самые яркие эпизоды турнира. Переходите по ссылкам и наслаждайтесь! И не забывайте оставлять комментарии. Какой гол вы считаете самым красивым на групповой стадии? За кого вы болеете на турнире? И у кого из участников плей-офф больше всего шансов выиграть титул? Поехали!
Гол № 1
14 июня. Группа A. Германия – Шотландия
Флориан Вирц. 10-я минута. 1:0.
Тони Кроос выполнил длинную передачу к углу штрафной. Киммих отпасовал на Вирца, и хавбек поразил ворота соперника. Вратарь шотландцев Ангус Ганн удар отбил, но мяч стукнулся о штангу и влетел-таки в сетку. Есть первый гол на этом чемпионате Европы!
Гол № 2
14 июня. Группа A. Германия – Шотландия
Джамал Мусиала. 19-я минута. 2:0.
Вскоре после первого забитого мяча немцы увеличили свое преимущество. Илкай Гюндоган нашел передачей Кая Хаверца, тот ворвался в штрафную и отпасовал на Джамала Мусиалу. 21-летний хавбек отправил мяч под перекладину!
Гол № 3
14 июня. Группа A. Германия – Шотландия
Кай Хавертц. 45+1-я минута. 3:0.
Под занавес первого тайма забил уже сам Хаверц. Он уверенно реализовал пенальти.
Гол № 4
14 июня. Группа A. Германия – Шотландия
Никлас Фюллькруг. 68-я минута. 4:0.
Добившись столь солидного преимущества, немцы не успокоились и после перерыва продолжили атаковать. Никлас Фюллькруг воспользовался передачей Гюндогана пробил – сильно и точно!
Гол № 5
14 июня. Группа A. Германия – Шотландия
Антонио Рюдигер, автогол. 87-я минута. 4:1.
А вот и первый автогол Евро-2024! Антонио Рюдигер помог шотландцам, срезав мяч в свои ворота. Бывает!
Гол № 6
14 июня. Группа A. Германия – Шотландия
Эмре Джан. 90+3-я минута. 5:1.
Но окончательно слово в этом матче осталось за Бундестим. Томас Мюллер нашeл передачей Эмре Джана, и полузащитник отправил мяч в нижний угол. 5:1 – победа сборной Германии!
Гол № 7
15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария
Квадво Дуа. 12-я минута. 0:1.
Второй игровой день на Евро-2024 стартовал матчем Венгрия – Швейцария. Квадво Дуа открыл счет, реализовав футбольный буллит.
Гол № 8
15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария
Мишель Эбишер. 45-я минута. 0:2.
В самом конце первого тайма швейцарцы закрепили успех. Ремо Фройлер выполнил передачу на Мишеля Эбишера, и хавбек отправил мяч в сетку, поразив дальний угол ворот соперника.
Гол № 9
15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария
Барнабаш Варга. 66-я минута. 1:2.
В середине второго тайма венгры один гол отыграли. Доминик Собослаи ассистировал Барнабашу Варге. Форвард изловчился и отправил мяч в сетку ударом головой в падении.
Гол № 10
15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария
Бреэль Эмболо. 90+3-я минута. 1:3.
Сравнять счет венгры так и не сумели. А вот сборная Швейцарии увеличили свое преимущество. На этот раз один на один в вратарем вышел Бреэль Эмболо. И не промахнулся! 3:1 – победа швейцарцев!
Гол № 11
15 июня. Группа B. Испания – Хорватия
Альваро Мората. 29-я минута. 1:0.
Мората улучшил свои позиции в рейтинге главных бомбардиров в истории чемпионатов Европы. Для него этот гол стал седьмым в финальных стадиях турнира. Испанский форвард выбежал один на один с вратарем хорватской сборной Домиником Ливаковичем и свой шанс использовал.
Гол № 12
15 июня. Группа B. Испания – Хорватия
Фабиан Руис. 32-я минута. 2:0.
Оборона сборной Хорватии в этом эпизоде действовала не лучшим образом. Руис наказал соперников за нерасторопность.
Гол № 13
15 июня. Группа B. Испания – Хорватия
Дани Карвахаль. 45+2-я минута. 3:0.
А вот и первый гол 32-летнего Карвахаля за сборную Испании! В роли ассистента выступил самый талантливый юноша испанского футбола Ламин Ямаль.
Гол № 14
15 июня. Группа B. Италия – Албания
Недим Байрами. 1-я минута. 0:1.
Этот гол вошел в историю как самый быстрый в истории чемпионатов Европы. Байрами перехватил мяч в штрафной соперника и сильно пробил – в девятку. Стремительно, точно, красиво!
Гол № 15
15 июня. Группа B. Италия – Албания
Алессандро Бастони. 11-я минута. 1:1.
Итальянцы быстро отыгрались. Лоренцо Пеллегрини ассистировал Алессандро Бастони, и защитник «Скуадры Адзурры» голов метров с четырех отправил мяч в сетку.
Гол № 16
15 июня. Группа B. Италия – Албания
Николо Барелла. 16-я минута. 2:1.
Спустя всего несколько минут сборная Италии вышла вперед. Барелла могучим ударом поразил ворота албанцев.
Гол № 17
16 июня. Группа D. Польша – Нидерланды
Адам Букса. 16-я минута. 1:0.
Поляки не были фаворитами в этом матче, но сумели открыть счет. Букса забил после розыгрыша углового.
Гол № 18
16 июня. Группа D. Польша – Нидерланды
Коди Гакпо. 29-я минута. 1:1.
Сборная Нидерландов недолго уступала в счете. Гакпо пробил метров с девятнадцати. Мяч после рикошета влетел в ворота.
Гол № 19
16 июня. Группа D. Польша – Нидерланды
Ваут Вегорст. 83-я минута. 1:2.
Вегорст умеет забивать после выхода на замену. Он делал это на ЧМ-2022, повторил и на Евро-2024. Фактурный форвард вколотил мяч в стеку метров с семи.
Гол № 20
16 июня. Группа C. Словения – Дания
Кристиан Эриксен. 17-я минута. 0:1.
Эриксен ознаменовал возвращение на Евро голом в ворота сборной Словении.
Гол № 21
16 июня. Группа C. Словения – Дания
Эрик Янжа. 77-я минута. 1:1.
Словенский защитник нанес хлесткий удар по воротам датчан. Мяч рикошетом от Мортена Юлманда влетел в сетку.
Гол № 22
16 июня. Группа C. Сербия – Англия
Джуд Беллингем. 13-я минута. 0:1.
Один из главных претендентов на «Золотой мяч» открыл счет в матче с сербами. Он забил ударом головой.
Гол № 23
17 июня. Группа E. Румыния – Украина
Николаэ Станчу. 29-я минута. 1:0.
Румынские футболисты воспользовались ошибкой обороны сборной Украины. Станчу пробил под перекладину – сильно и точно.
Гол № 24
17 июня. Группа E. Румыния – Украина
Рэзван Марин. 53-я минута. 2:0.
Марин приложился по мячу метров с 23-х – шикарный гол!
Гол № 25
17 июня. Группа E. Румыния – Украина
Денис Дрэгуш. 57-я минута. 3:0.
Дрэгуш замкнул прострел во вратарскую – 3:0 в пользу сборной Румынии!
Гол № 26
17 июня. Группа E. Бельгия – Словакия
Иван Шранц (Словакия). 7-я минута. 0:1.
Исход матча между Бельгией и Словакией многих удивил. Автором единственного засчитанного гола в этой встрече стал Иван Шранц – он добил мяч в ворота после удара Юрайа Куцки.
Гол № 27
17 июня. Группа D. Австрия – Франция
Максимилиан Вебер, автогол. 38-я минута. 0:1.
В этом матче также случился всего один гол. Вернее – автогол. Максимилиан Вебер помог французам одержать первую победу на Евро-2024.
Гол № 28
18 июня. Группа F. Турция – Грузия
Мерт Мюльдюр. 25-я минута. 1:0.
Игроки сборной Турции активно начали матч, но забить сумели лишь в середине тайма. Мерт Мюльдюр отличился шикарным ударом с линии штрафной.
Гол № 29
18 июня. Группа F. Турция – Грузия
Жорж Микаутадзе. 32-я минута. 1:1.
Микаутадзе ответил на гол соперника своим точным ударом. Форвард отклеился от защитника и пробил в ближний угол.
Гол № 30
18 июня. Группа F. Турция – Грузия
Арда Гюлер. 65-я минута. 2:1.
Гюлер побил рекорд Криштиану Роналду и стал самым молодым игроком, забившим в своей дебютной игре на Евро. Гол получился шедевральным: 19-летний хавбек пальнул с дальней дистанции. Обязательно пересмотрите!
Гол № 31
18 июня. Группа F. Турция – Грузия
Керем Актюркоглу. 90+7-я минута. 3:1.
Грузинские футболисты бросились отыгрываться, в штрафную на угловой прибежал даже вратарь Георгий Мамардашвили. Турецкие игроки отбились и убежали в контратаку. Актюркоглу забивал в пустые ворота.
Гол № 32
18 июня. Группа F. Португалия – Чехия
Лукаш Провод. 62-я минута. 0:1.
Фавориты матча оказались в положении отыгрывающихся. Провод забил из-за пределов штрафной, отправив мяч точно в дальний угол!
Гол № 33
18 июня. Группа F. Португалия – Чехия
Робин Гранач, автогол. 69-я минута. 1:1.
Португальцы быстро сделали выводы из локальной неудачи и отыгрались. Вновь рикошет, снова автогол.
Гол № 34
18 июня. Группа F. Португалия – Чехия
Франсишку Консейсау. 90+2-я минута. 2:1.
А вот и победный гол сборной Португалии! Консейсау оказался самым расторопным в штрафной соперника.
Гол № 35
19 июня. Группа B. Хорватия – Албания
Кязим Лячи (Албания). 11-я минута. 0:1.
Как и в игре с Италией, албанцы открыли счет. Лячи забил ударом головой.
Гол № 36
19 июня. Группа B. Хорватия – Албания
Андрей Крамарич. 74-я минута. 1:1.
Хорваты выровняли положение во втором тайме. Крамарич завершил красивую комбинацию своей команды.
Гол № 37
19 июня. Группа B. Хорватия – Албания
Клаус Гьясула, автогол. 76-я минута. 2:1.
На ничью хорваты были не согласны и быстро забили второго гол. В этом эпизоде вновь не обошлось без рикошета, на этот раз – двойного.
Гол № 38
19 июня. Группа B. Хорватия – Албания
Клаус Гьясула. 90+5-я минута. 2:2.
Но ничья все-таки случилась! Албанцы спаслись в концовке.
Гол № 39
19 июня. Группа A. Германия – Венгрия
Джамал Мусиала. 22-я минута. 1:0.
Мусиала забил и во втором матче на турнире. Хавбек воспользовался передачей от Илкая Гюндогана.
Гол № 40
19 июня. Группа A. Германия – Венгрия
Илкай Гюндоган. 67-я минута. 2:0.
Гюндоган проявил себя не только как ассистент, но и как бомбардир.
Гол № 41
19 июня. Группа A. Шотландия – Швейцария
Скотт Мактоминей (Шотландия). 13-я минута. 1:0.
Хавбек сборной Шотландии завершил быструю атаку своей команды.
Гол № 42
19 июня. Группа A. Шотландия – Швейцария
Джердан Шакири. 26-я минута. 1:1.
Шакири в середине второго тайма забил красивый гол ударом в касание.
Гол № 43
20 июня. Группа С. Словения – Сербия
Жан Карничник. 69-я минута. 1:0.
Карничник замкнул прострел в исполнении Тима Макса Элшника.
Гол № 44
20 июня. Группа С. Словения – Сербия
Лука Йович. 90+5-я минута. 1:1.
Сербы сравняли счет в самой концовке. Йович забил после розыгрыша углового.
Гол № 45
20 июня. Группа С. Дания – Англия
Харри Кейн. 18-я минута. 0:1.
А вот и первый гол Гарри Кейна на чемпионате Европы в Германии! Один из лучших нападающих мира с пяти метров промахивается редко.
Гол № 46
20 июня. Группа С. Дания – Англия
Мортен Юлманд. 34-я минута. 1:1.
Датчане ответили на это точным ударом Мортена Юлманда. Какой красивый гол!
Гол № 47
20 июня. Группа B. Испания – Италия
Риккардо Калафьори, автогол. 55-я минута. 1:0.
Сборная Испании владела ощутимым преимуществом, но забила лишь посредством автогола.
Гол № 48
21 июня. Группа E. Словакия – Украина
Иван Шранц. 17-я минута. 1:0.
Шранц пробил головой в противоход Анатолию Трубину.
Гол № 49
21 июня. Группа E. Словакия – Украина
Николай Шапаренко. 54-я минута. 1:1.
В начале второго тайма украинцы сравняли счет. Шапаренко пробил в касание – 1:1.
Гол № 50
21 июня. Группа E. Словакия – Украина
Роман Яремчук. 80-я минута. 1:2.
Победный гол в ворота словаков забил Яремчук. Он выскочил один на один с голкипером и протолкнул мяч в сетку.
Гол № 51
21 июня. Группа D. Польша – Австрия
Гернот Траунер. 9-я минута. 0:1.
Траунер забил полякам после навеса в исполнении Филиппа Мвене.
Гол № 52
21 июня. Группа D. Польша – Австрия
Кшиштоф Пентек. 30-я минута. 1:1.
Пентек сравнял счет ударом с близкого расстояния.
Гол № 53
21 июня. Группа D. Польша – Австрия
Кристоф Баумгартнер. 66-я минута. 1:2.
Австрийцы вновь вышли вперед в середине второго тайма. Баумгартнер пробил точно в угол!
Гол № 54
21 июня. Группа D. Польша – Австрия
Марко Арнаутович, пенальти. 78-я минута. 1:3.
Случился в этом матче и пенальти. Арнаутович укрепил преимущество сборной Австрии.
Гол № 55
22 июня. Группа F. Грузия – Чехия
Жорж Микаутадзе, пенальти . 45+4-я минута. 1:0.
Микаутадзе забил туркам, отличился и в матче с Чехией. Нападающий реализовал пенальти.
Гол № 56
22 июня. Группа F. Грузия – Чехия
Патрик Шик. 59-я минута. 1:1.
Чехи также забили после розыгрыша стандарта. Угловой у ворот сборной Грузии завершился голом Шика.
Гол № 57
22 июня. Группа F. Турция – Португалия
Бернарду Силва. 21-я минута. 0:1.
Португальцы открыли счет в середине первого тайма. Бернарду СилвСилва завершил атаку ударом в нижний угол ворот соперника.
Гол № 58
22 июня. Группа F. Турция – Португалия
Самет Акайдин, автогол. 28-я минута. 0:2.
Несогласованность в защите привела к довольно нелепому голу. Айкадин отпасовал своему вратарю, тот задумку защитника не понял, в итоге – автогол.
Гол № 59
22 июня. Группа F. Турция – Португалия
Бруну Фернандеш. 56-я минута. 0:3.
Криштиану Роналду мог забивать сам, но сделал пас на Фернандеша, тому оставалось не промахнуться по пустым воротам.
Гол № 60
22 июня. Группа E. Бельгия – Румыния
Юри Тилеманс. 2-я минута. 1:0.
Тилеманс забил могучим ударом в нижний угол.
Гол № 61
22 июня. Группа E. Бельгия – Румыния
Кевин де Брюйне. 80-я минута. 2:0.
Кевин Де Брюйне умеет забивать стильные голы. Вот и на этот раз получилось красиво и эффективно.
Гол № 62
23 июня. Группа A. Швейцария – Германия
Дан Ндойе. 28-я минута. 1:0.
Швейцарцы не стали церемониться с Бундестим и забили первыми! Ндойе в касание переправил мяч в ближний угол.
Гол № 63
23 июня. Группа A. Швейцария – Германия
Никлас Фюллькруг. 90+2-я минута. 1:1.
Немцы в концовке матча спаслись. Забил Фюллькруг – ударом головой точно в девятку.
Гол № 64
23 июня. Группа A. Шотландия – Венгрия
Кевин Чобот. 90+10-я минута. 0:1.
Венгры красиво завершили групповой этап. Гол в самой концовке матча против шотландцев принес им единственную победу на турнире. Чобот забил в контратаке.
Гол № 65
24 июня. Группа B. Албания – Испания
Ферран Торрес. 13-я минута. 0:1.
Испанцы распечатали ворота сборной Албании. Атаку завершил Ферран Торрес.
Гол № 66
24 июня. Группа B. Хорватия – Италия
Лука Модрич. 55-я минута. 1:0.
Капитан сборной Хорватии не забил пенальти – удар в красивом прыжке отразил Джанулуиджи Доннарумма. Но уже в следующей атаке Модрич сумел отличиться. Он добил мяч в ворота после очередного сейва итальянского голкипера.
Гол № 67
24 июня. Группа B. Хорватия – Италия
Маттиа Дзакканьи. 90+8-я минута. 1:1.
А вот и гол, который вывел Италию в плей-офф чемпионата Европы. Красиво, эффектно и своевременно!
Гол № 68
25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия
Донни Мален, автогол. 6-я минута. 0:1.
Вот и еще один автогол, случившийся на групповом этапе. Мален, сам того не желая, вывел австрийцев вперед.
Гол № 69
25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия
Коди Гакпо. 47-я минута. 1:1.
Гакпо в начале второго тайма сравнял счет.
Гол № 70
25 июня. Группа D. Франция – Польша
Килиан Мбаппе, пенальти. 56-я минута. 1:0.
Вы ждали гол Килиана Мбаппе на чемпионате Европы? Получайте! Капитан сборно2й Франции, игравший в стильной маске, забил с пенальти.
Гол № 71
25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия
Романо Шмид. 59-я минута. 1:2.
Австрийцы вновь вышли вперед. Шмид пробил в полете – красивый голешник!
Гол № 72
25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия
Мемфис Депай. 75-я минута. 2:2.
Голевой праздник в этом матче продолжил Депай. Форвард пробил под перекладину.
Гол № 73
25 июня. Группа D. Франция – Польша
Роберт Левандовский, пенальти. 79-я минута. 1:1.
Поляки в этом матче турнирных задач не решали. Они уже лишились шансов выйти в плей-офф. Но избежать поражения в матче с французами – это тоже престижно. Левандовский, как и Мбаппе, реализовал пенальти.
Гол № 74
25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия
Марсель Забитцер. 80-я минута. 2:3.
А вот и решающий гол в этом невероятном футбольном триллере. Забитцер пальнул под перекладину. Австрия выиграла матч и финишировала на первом месте в группе D.
Гол № 75
26 июня. Группа E. Словакия – Румыния
Ондрей Дуда. 25-я минута. 1:0.
В середине первого тайма Дуда забил ударом головой.
Гол № 76
26 июня. Группа E. Словакия – Румыния
Рэзван Марин, пенальти. 37-я минута. 1:1.
Румынский футболисты отыгрались, забив с 11-метровой отметки.
Гол № 77
26 июня. Группа F. Грузия – Португалия
Хвича Кварацхелия. 2-я минута. 1:0.
Игрок, выступающий в клубе под 77 номером, забил 77 гол этого чемпионата Европы. Как вам такой сюжет? Кварацхелия в самом начале матча с португальцами получил мяч от Жоржа Микаутадзе, убежал от защитников и забил. Великолепное начало!
Гол № 78
26 июня. Группа F. Чехия – Турция
Хакан Чалханоглу. 51-я минута. 0:1.
Сборная Турции открыла счет в начале второго тайма. Чалханоглу забил ударом с острого угла.
Гол № 79
26 июня. Группа F. Грузия – Португалия
Жорж Микаутадзе, пенальти. 57-я минута. 2:0.
Да-да, Микаутадзе вновь забил, став лучшим бомбардиром групповой стадии Евро-2024. Он реализовал пенальти в начале второго тайма. Великий матч для сборной Грузии!
Гол № 80
26 июня. Группа F. Чехия – Турция
Томаш Соучек. 66-я минута. 1:1.
Чехи, даже оставшись в меньшинстве, достойно противостояли сопернику. Соучек сравнял счет!
Гол № 81
26 июня. Группа F. Чехия – Турция
Дженк Тосун. 90+4-я минута. 1:2.
Этот гол стал последним на групповой стадии Евро-2024. Тосун забил и принес сборной Турции победу. Отличная концовка! И как много интересного ждет нас впереди!