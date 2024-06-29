Автоголы мы тоже добавили.

Вот и завершился групповой этап чемпионата Европы. Сыграно 36 матчей, в которых был забит 81 гол. В среднем получается чуть больше двух мячей за игру. Мы собрали для вас все голы Евро-2024. Вы сможете вспомнить самые яркие эпизоды турнира. Переходите по ссылкам и наслаждайтесь! И не забывайте оставлять комментарии. Какой гол вы считаете самым красивым на групповой стадии? За кого вы болеете на турнире? И у кого из участников плей-офф больше всего шансов выиграть титул? Поехали!

14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

Флориан Вирц. 10-я минута. 1:0.

Тони Кроос выполнил длинную передачу к углу штрафной. Киммих отпасовал на Вирца, и хавбек поразил ворота соперника. Вратарь шотландцев Ангус Ганн удар отбил, но мяч стукнулся о штангу и влетел-таки в сетку. Есть первый гол на этом чемпионате Европы!

14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

Джамал Мусиала. 19-я минута. 2:0.

Вскоре после первого забитого мяча немцы увеличили свое преимущество. Илкай Гюндоган нашел передачей Кая Хаверца, тот ворвался в штрафную и отпасовал на Джамала Мусиалу. 21-летний хавбек отправил мяч под перекладину!

14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

Кай Хавертц. 45+1-я минута. 3:0.

Под занавес первого тайма забил уже сам Хаверц. Он уверенно реализовал пенальти.

14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

Никлас Фюллькруг. 68-я минута. 4:0.

Добившись столь солидного преимущества, немцы не успокоились и после перерыва продолжили атаковать. Никлас Фюллькруг воспользовался передачей Гюндогана пробил – сильно и точно!

14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

Антонио Рюдигер, автогол. 87-я минута. 4:1.

А вот и первый автогол Евро-2024! Антонио Рюдигер помог шотландцам, срезав мяч в свои ворота. Бывает!

14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

Эмре Джан. 90+3-я минута. 5:1.

Но окончательно слово в этом матче осталось за Бундестим. Томас Мюллер нашeл передачей Эмре Джана, и полузащитник отправил мяч в нижний угол. 5:1 – победа сборной Германии!

15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария

Квадво Дуа. 12-я минута. 0:1.

Второй игровой день на Евро-2024 стартовал матчем Венгрия – Швейцария. Квадво Дуа открыл счет, реализовав футбольный буллит.

15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария

Мишель Эбишер. 45-я минута. 0:2.

В самом конце первого тайма швейцарцы закрепили успех. Ремо Фройлер выполнил передачу на Мишеля Эбишера, и хавбек отправил мяч в сетку, поразив дальний угол ворот соперника.

15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария

Барнабаш Варга. 66-я минута. 1:2.

В середине второго тайма венгры один гол отыграли. Доминик Собослаи ассистировал Барнабашу Варге. Форвард изловчился и отправил мяч в сетку ударом головой в падении.

15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария

Бреэль Эмболо. 90+3-я минута. 1:3.

Сравнять счет венгры так и не сумели. А вот сборная Швейцарии увеличили свое преимущество. На этот раз один на один в вратарем вышел Бреэль Эмболо. И не промахнулся! 3:1 – победа швейцарцев!

15 июня. Группа B. Испания – Хорватия

Альваро Мората. 29-я минута. 1:0.

Мората улучшил свои позиции в рейтинге главных бомбардиров в истории чемпионатов Европы. Для него этот гол стал седьмым в финальных стадиях турнира. Испанский форвард выбежал один на один с вратарем хорватской сборной Домиником Ливаковичем и свой шанс использовал.

15 июня. Группа B. Испания – Хорватия

Фабиан Руис. 32-я минута. 2:0.

Оборона сборной Хорватии в этом эпизоде действовала не лучшим образом. Руис наказал соперников за нерасторопность.

15 июня. Группа B. Испания – Хорватия

Дани Карвахаль. 45+2-я минута. 3:0.

А вот и первый гол 32-летнего Карвахаля за сборную Испании! В роли ассистента выступил самый талантливый юноша испанского футбола Ламин Ямаль.

15 июня. Группа B. Италия – Албания

Недим Байрами. 1-я минута. 0:1.

Этот гол вошел в историю как самый быстрый в истории чемпионатов Европы. Байрами перехватил мяч в штрафной соперника и сильно пробил – в девятку. Стремительно, точно, красиво!

15 июня. Группа B. Италия – Албания

Алессандро Бастони. 11-я минута. 1:1.

Итальянцы быстро отыгрались. Лоренцо Пеллегрини ассистировал Алессандро Бастони, и защитник «Скуадры Адзурры» голов метров с четырех отправил мяч в сетку.

15 июня. Группа B. Италия – Албания

Николо Барелла. 16-я минута. 2:1.

Спустя всего несколько минут сборная Италии вышла вперед. Барелла могучим ударом поразил ворота албанцев.

16 июня. Группа D. Польша – Нидерланды

Адам Букса. 16-я минута. 1:0.

Поляки не были фаворитами в этом матче, но сумели открыть счет. Букса забил после розыгрыша углового.

16 июня. Группа D. Польша – Нидерланды

Коди Гакпо. 29-я минута. 1:1.

Сборная Нидерландов недолго уступала в счете. Гакпо пробил метров с девятнадцати. Мяч после рикошета влетел в ворота.

16 июня. Группа D. Польша – Нидерланды

Ваут Вегорст. 83-я минута. 1:2.

Вегорст умеет забивать после выхода на замену. Он делал это на ЧМ-2022, повторил и на Евро-2024. Фактурный форвард вколотил мяч в стеку метров с семи.

16 июня. Группа C. Словения – Дания

Кристиан Эриксен. 17-я минута. 0:1.

Эриксен ознаменовал возвращение на Евро голом в ворота сборной Словении.

16 июня. Группа C. Словения – Дания

Эрик Янжа. 77-я минута. 1:1.

Словенский защитник нанес хлесткий удар по воротам датчан. Мяч рикошетом от Мортена Юлманда влетел в сетку.

16 июня. Группа C. Сербия – Англия

Джуд Беллингем. 13-я минута. 0:1.

Один из главных претендентов на «Золотой мяч» открыл счет в матче с сербами. Он забил ударом головой.

17 июня. Группа E. Румыния – Украина

Николаэ Станчу. 29-я минута. 1:0.

Румынские футболисты воспользовались ошибкой обороны сборной Украины. Станчу пробил под перекладину – сильно и точно.

17 июня. Группа E. Румыния – Украина

Рэзван Марин. 53-я минута. 2:0.

Марин приложился по мячу метров с 23-х – шикарный гол!

17 июня. Группа E. Румыния – Украина

Денис Дрэгуш. 57-я минута. 3:0.

Дрэгуш замкнул прострел во вратарскую – 3:0 в пользу сборной Румынии!

17 июня. Группа E. Бельгия – Словакия

Иван Шранц (Словакия). 7-я минута. 0:1.

Исход матча между Бельгией и Словакией многих удивил. Автором единственного засчитанного гола в этой встрече стал Иван Шранц – он добил мяч в ворота после удара Юрайа Куцки.

17 июня. Группа D. Австрия – Франция

Максимилиан Вебер, автогол. 38-я минута. 0:1.

В этом матче также случился всего один гол. Вернее – автогол. Максимилиан Вебер помог французам одержать первую победу на Евро-2024.

18 июня. Группа F. Турция – Грузия

Мерт Мюльдюр. 25-я минута. 1:0.

Игроки сборной Турции активно начали матч, но забить сумели лишь в середине тайма. Мерт Мюльдюр отличился шикарным ударом с линии штрафной.

18 июня. Группа F. Турция – Грузия

Жорж Микаутадзе. 32-я минута. 1:1.

Микаутадзе ответил на гол соперника своим точным ударом. Форвард отклеился от защитника и пробил в ближний угол.

18 июня. Группа F. Турция – Грузия

Арда Гюлер. 65-я минута. 2:1.

Гюлер побил рекорд Криштиану Роналду и стал самым молодым игроком, забившим в своей дебютной игре на Евро. Гол получился шедевральным: 19-летний хавбек пальнул с дальней дистанции. Обязательно пересмотрите!

18 июня. Группа F. Турция – Грузия

Керем Актюркоглу. 90+7-я минута. 3:1.

Грузинские футболисты бросились отыгрываться, в штрафную на угловой прибежал даже вратарь Георгий Мамардашвили. Турецкие игроки отбились и убежали в контратаку. Актюркоглу забивал в пустые ворота.

18 июня. Группа F. Португалия – Чехия

Лукаш Провод. 62-я минута. 0:1.

Фавориты матча оказались в положении отыгрывающихся. Провод забил из-за пределов штрафной, отправив мяч точно в дальний угол!

18 июня. Группа F. Португалия – Чехия

Робин Гранач, автогол. 69-я минута. 1:1.

Португальцы быстро сделали выводы из локальной неудачи и отыгрались. Вновь рикошет, снова автогол.

18 июня. Группа F. Португалия – Чехия

Франсишку Консейсау. 90+2-я минута. 2:1.

А вот и победный гол сборной Португалии! Консейсау оказался самым расторопным в штрафной соперника.

19 июня. Группа B. Хорватия – Албания

Кязим Лячи (Албания). 11-я минута. 0:1.

Как и в игре с Италией, албанцы открыли счет. Лячи забил ударом головой.

19 июня. Группа B. Хорватия – Албания

Андрей Крамарич. 74-я минута. 1:1.

Хорваты выровняли положение во втором тайме. Крамарич завершил красивую комбинацию своей команды.

19 июня. Группа B. Хорватия – Албания

Клаус Гьясула, автогол. 76-я минута. 2:1.

На ничью хорваты были не согласны и быстро забили второго гол. В этом эпизоде вновь не обошлось без рикошета, на этот раз – двойного.

19 июня. Группа B. Хорватия – Албания

Клаус Гьясула. 90+5-я минута. 2:2.

Но ничья все-таки случилась! Албанцы спаслись в концовке.

19 июня. Группа A. Германия – Венгрия

Джамал Мусиала. 22-я минута. 1:0.

Мусиала забил и во втором матче на турнире. Хавбек воспользовался передачей от Илкая Гюндогана.

19 июня. Группа A. Германия – Венгрия

Илкай Гюндоган. 67-я минута. 2:0.

Гюндоган проявил себя не только как ассистент, но и как бомбардир.

19 июня. Группа A. Шотландия – Швейцария

Скотт Мактоминей (Шотландия). 13-я минута. 1:0.

Хавбек сборной Шотландии завершил быструю атаку своей команды.

19 июня. Группа A. Шотландия – Швейцария

Джердан Шакири. 26-я минута. 1:1.

Шакири в середине второго тайма забил красивый гол ударом в касание.

20 июня. Группа С. Словения – Сербия

Жан Карничник. 69-я минута. 1:0.

Карничник замкнул прострел в исполнении Тима Макса Элшника.

20 июня. Группа С. Словения – Сербия

Лука Йович. 90+5-я минута. 1:1.

Сербы сравняли счет в самой концовке. Йович забил после розыгрыша углового.

20 июня. Группа С. Дания – Англия

Харри Кейн. 18-я минута. 0:1.

А вот и первый гол Гарри Кейна на чемпионате Европы в Германии! Один из лучших нападающих мира с пяти метров промахивается редко.

20 июня. Группа С. Дания – Англия

Мортен Юлманд. 34-я минута. 1:1.

Датчане ответили на это точным ударом Мортена Юлманда. Какой красивый гол!

20 июня. Группа B. Испания – Италия

Риккардо Калафьори, автогол. 55-я минута. 1:0.

Сборная Испании владела ощутимым преимуществом, но забила лишь посредством автогола.

21 июня. Группа E. Словакия – Украина

Иван Шранц. 17-я минута. 1:0.

Шранц пробил головой в противоход Анатолию Трубину.

21 июня. Группа E. Словакия – Украина

Николай Шапаренко. 54-я минута. 1:1.

В начале второго тайма украинцы сравняли счет. Шапаренко пробил в касание – 1:1.

21 июня. Группа E. Словакия – Украина

Роман Яремчук. 80-я минута. 1:2.

Победный гол в ворота словаков забил Яремчук. Он выскочил один на один с голкипером и протолкнул мяч в сетку.

21 июня. Группа D. Польша – Австрия

Гернот Траунер. 9-я минута. 0:1.

Траунер забил полякам после навеса в исполнении Филиппа Мвене.

21 июня. Группа D. Польша – Австрия

Кшиштоф Пентек. 30-я минута. 1:1.

Пентек сравнял счет ударом с близкого расстояния.

21 июня. Группа D. Польша – Австрия

Кристоф Баумгартнер. 66-я минута. 1:2.

Австрийцы вновь вышли вперед в середине второго тайма. Баумгартнер пробил точно в угол!

21 июня. Группа D. Польша – Австрия

Марко Арнаутович, пенальти. 78-я минута. 1:3.

Случился в этом матче и пенальти. Арнаутович укрепил преимущество сборной Австрии.

22 июня. Группа F. Грузия – Чехия

Жорж Микаутадзе, пенальти . 45+4-я минута. 1:0.

Микаутадзе забил туркам, отличился и в матче с Чехией. Нападающий реализовал пенальти.

22 июня. Группа F. Грузия – Чехия

Патрик Шик. 59-я минута. 1:1.

Чехи также забили после розыгрыша стандарта. Угловой у ворот сборной Грузии завершился голом Шика.

22 июня. Группа F. Турция – Португалия

Бернарду Силва. 21-я минута. 0:1.

Португальцы открыли счет в середине первого тайма. Бернарду СилвСилва завершил атаку ударом в нижний угол ворот соперника.

22 июня. Группа F. Турция – Португалия

Самет Акайдин, автогол. 28-я минута. 0:2.

Несогласованность в защите привела к довольно нелепому голу. Айкадин отпасовал своему вратарю, тот задумку защитника не понял, в итоге – автогол.

22 июня. Группа F. Турция – Португалия

Бруну Фернандеш. 56-я минута. 0:3.

Криштиану Роналду мог забивать сам, но сделал пас на Фернандеша, тому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

22 июня. Группа E. Бельгия – Румыния

Юри Тилеманс. 2-я минута. 1:0.

Тилеманс забил могучим ударом в нижний угол.

22 июня. Группа E. Бельгия – Румыния

Кевин де Брюйне. 80-я минута. 2:0.

Кевин Де Брюйне умеет забивать стильные голы. Вот и на этот раз получилось красиво и эффективно.

23 июня. Группа A. Швейцария – Германия

Дан Ндойе. 28-я минута. 1:0.

Швейцарцы не стали церемониться с Бундестим и забили первыми! Ндойе в касание переправил мяч в ближний угол.

23 июня. Группа A. Швейцария – Германия

Никлас Фюллькруг. 90+2-я минута. 1:1.

Немцы в концовке матча спаслись. Забил Фюллькруг – ударом головой точно в девятку.

23 июня. Группа A. Шотландия – Венгрия

Кевин Чобот. 90+10-я минута. 0:1.

Венгры красиво завершили групповой этап. Гол в самой концовке матча против шотландцев принес им единственную победу на турнире. Чобот забил в контратаке.

24 июня. Группа B. Албания – Испания

Ферран Торрес. 13-я минута. 0:1.

Испанцы распечатали ворота сборной Албании. Атаку завершил Ферран Торрес.

24 июня. Группа B. Хорватия – Италия

Лука Модрич. 55-я минута. 1:0.

Капитан сборной Хорватии не забил пенальти – удар в красивом прыжке отразил Джанулуиджи Доннарумма. Но уже в следующей атаке Модрич сумел отличиться. Он добил мяч в ворота после очередного сейва итальянского голкипера.

24 июня. Группа B. Хорватия – Италия

Маттиа Дзакканьи. 90+8-я минута. 1:1.

А вот и гол, который вывел Италию в плей-офф чемпионата Европы. Красиво, эффектно и своевременно!

25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия

Донни Мален, автогол. 6-я минута. 0:1.

Вот и еще один автогол, случившийся на групповом этапе. Мален, сам того не желая, вывел австрийцев вперед.

25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия

Коди Гакпо. 47-я минута. 1:1.

Гакпо в начале второго тайма сравнял счет.

25 июня. Группа D. Франция – Польша

Килиан Мбаппе, пенальти. 56-я минута. 1:0.

Вы ждали гол Килиана Мбаппе на чемпионате Европы? Получайте! Капитан сборно2й Франции, игравший в стильной маске, забил с пенальти.

25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия

Романо Шмид. 59-я минута. 1:2.

Австрийцы вновь вышли вперед. Шмид пробил в полете – красивый голешник!

25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия

Мемфис Депай. 75-я минута. 2:2.

Голевой праздник в этом матче продолжил Депай. Форвард пробил под перекладину.

25 июня. Группа D. Франция – Польша

Роберт Левандовский, пенальти. 79-я минута. 1:1.

Поляки в этом матче турнирных задач не решали. Они уже лишились шансов выйти в плей-офф. Но избежать поражения в матче с французами – это тоже престижно. Левандовский, как и Мбаппе, реализовал пенальти.

25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия

Марсель Забитцер. 80-я минута. 2:3.

А вот и решающий гол в этом невероятном футбольном триллере. Забитцер пальнул под перекладину. Австрия выиграла матч и финишировала на первом месте в группе D.

26 июня. Группа E. Словакия – Румыния

Ондрей Дуда. 25-я минута. 1:0.

В середине первого тайма Дуда забил ударом головой.

26 июня. Группа E. Словакия – Румыния

Рэзван Марин, пенальти. 37-я минута. 1:1.

Румынский футболисты отыгрались, забив с 11-метровой отметки.

26 июня. Группа F. Грузия – Португалия

Хвича Кварацхелия. 2-я минута. 1:0.

Игрок, выступающий в клубе под 77 номером, забил 77 гол этого чемпионата Европы. Как вам такой сюжет? Кварацхелия в самом начале матча с португальцами получил мяч от Жоржа Микаутадзе, убежал от защитников и забил. Великолепное начало!

26 июня. Группа F. Чехия – Турция

Хакан Чалханоглу. 51-я минута. 0:1.

Сборная Турции открыла счет в начале второго тайма. Чалханоглу забил ударом с острого угла.

26 июня. Группа F. Грузия – Португалия

Жорж Микаутадзе, пенальти. 57-я минута. 2:0.

Да-да, Микаутадзе вновь забил, став лучшим бомбардиром групповой стадии Евро-2024. Он реализовал пенальти в начале второго тайма. Великий матч для сборной Грузии!

26 июня. Группа F. Чехия – Турция

Томаш Соучек. 66-я минута. 1:1.

Чехи, даже оставшись в меньшинстве, достойно противостояли сопернику. Соучек сравнял счет!

26 июня. Группа F. Чехия – Турция

Дженк Тосун. 90+4-я минута. 1:2.

Этот гол стал последним на групповой стадии Евро-2024. Тосун забил и принес сборной Турции победу. Отличная концовка! И как много интересного ждет нас впереди!