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    • Все голы Евро-2024 – коллекция лучших мгновений группового этапа!

    Все голы Евро-2024 – коллекция лучших мгновений группового этапа!


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 10:00
    Автоголы мы тоже добавили.

    Вот и завершился групповой этап чемпионата Европы. Сыграно 36 матчей, в которых был забит 81 гол. В среднем получается чуть больше двух мячей за игру. Мы собрали для вас все голы Евро-2024. Вы сможете вспомнить самые яркие эпизоды турнира. Переходите по ссылкам и наслаждайтесь! И не забывайте оставлять комментарии. Какой гол вы считаете самым красивым на групповой стадии? За кого вы болеете на турнире? И у кого из участников плей-офф больше всего шансов выиграть титул? Поехали!

    Гол № 1

    14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

    Флориан Вирц. 10-я минута. 1:0.

    Тони Кроос выполнил длинную передачу к углу штрафной. Киммих отпасовал на Вирца, и хавбек поразил ворота соперника. Вратарь шотландцев Ангус Ганн удар отбил, но мяч стукнулся о штангу и влетел-таки в сетку. Есть первый гол на этом чемпионате Европы!

    Гол № 2

    14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

    Джамал Мусиала. 19-я минута. 2:0.

    Вскоре после первого забитого мяча немцы увеличили свое преимущество. Илкай Гюндоган нашел передачей Кая Хаверца, тот ворвался в штрафную и отпасовал на Джамала Мусиалу. 21-летний хавбек отправил мяч под перекладину!

    Гол № 3

    14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

    Кай Хавертц. 45+1-я минута. 3:0.

    Под занавес первого тайма забил уже сам Хаверц. Он уверенно реализовал пенальти.

    Гол № 4

    14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

    Никлас Фюллькруг. 68-я минута. 4:0.

    Добившись столь солидного преимущества, немцы не успокоились и после перерыва продолжили атаковать. Никлас Фюллькруг воспользовался передачей Гюндогана пробил – сильно и точно!

    Гол № 5

    14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

    Антонио Рюдигер, автогол. 87-я минута. 4:1.

    А вот и первый автогол Евро-2024! Антонио Рюдигер помог шотландцам, срезав мяч в свои ворота. Бывает!

    Гол № 6

    14 июня. Группа A. Германия – Шотландия

    Эмре Джан. 90+3-я минута. 5:1.

    Но окончательно слово в этом матче осталось за Бундестим. Томас Мюллер нашeл передачей Эмре Джана, и полузащитник отправил мяч в нижний угол. 5:1 – победа сборной Германии!

    Гол № 7

    15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария

    Квадво Дуа. 12-я минута. 0:1.

    Второй игровой день на Евро-2024 стартовал матчем Венгрия – Швейцария. Квадво Дуа открыл счет, реализовав футбольный буллит.

    Гол № 8

    15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария

    Мишель Эбишер. 45-я минута. 0:2.

    В самом конце первого тайма швейцарцы закрепили успех. Ремо Фройлер выполнил передачу на Мишеля Эбишера, и хавбек отправил мяч в сетку, поразив дальний угол ворот соперника.

    Гол № 9

    15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария

    Барнабаш Варга. 66-я минута. 1:2.

    В середине второго тайма венгры один гол отыграли. Доминик Собослаи ассистировал Барнабашу Варге. Форвард изловчился и отправил мяч в сетку ударом головой в падении.

    Гол № 10

    15 июня. Группа A. Венгрия – Швейцария

    Бреэль Эмболо. 90+3-я минута. 1:3.

    Сравнять счет венгры так и не сумели. А вот сборная Швейцарии увеличили свое преимущество. На этот раз один на один в вратарем вышел Бреэль Эмболо. И не промахнулся! 3:1 – победа швейцарцев!

    Гол № 11

    15 июня. Группа B. Испания – Хорватия

    Альваро Мората. 29-я минута. 1:0.

    Мората улучшил свои позиции в рейтинге главных бомбардиров в истории чемпионатов Европы. Для него этот гол стал седьмым в финальных стадиях турнира. Испанский форвард выбежал один на один с вратарем хорватской сборной Домиником Ливаковичем и свой шанс использовал.

    Гол № 12

    15 июня. Группа B. Испания – Хорватия

    Фабиан Руис. 32-я минута. 2:0.

    Оборона сборной Хорватии в этом эпизоде действовала не лучшим образом. Руис наказал соперников за нерасторопность.

    Гол № 13

    15 июня. Группа B. Испания – Хорватия

    Дани Карвахаль. 45+2-я минута. 3:0.

    А вот и первый гол 32-летнего Карвахаля за сборную Испании! В роли ассистента выступил самый талантливый юноша испанского футбола Ламин Ямаль.

    Гол № 14

    15 июня. Группа B. Италия – Албания

    Недим Байрами. 1-я минута. 0:1.

    Этот гол вошел в историю как самый быстрый в истории чемпионатов Европы. Байрами перехватил мяч в штрафной соперника и сильно пробил – в девятку. Стремительно, точно, красиво!

    Гол № 15

    15 июня. Группа B. Италия – Албания

    Алессандро Бастони. 11-я минута. 1:1.

    Итальянцы быстро отыгрались. Лоренцо Пеллегрини ассистировал Алессандро Бастони, и защитник «Скуадры Адзурры» голов метров с четырех отправил мяч в сетку.

    Гол № 16

    15 июня. Группа B. Италия – Албания

    Николо Барелла. 16-я минута. 2:1.

    Спустя всего несколько минут сборная Италии вышла вперед. Барелла могучим ударом поразил ворота албанцев.

    Гол № 17

    16 июня. Группа D. Польша – Нидерланды

    Адам Букса. 16-я минута. 1:0.

    Поляки не были фаворитами в этом матче, но сумели открыть счет. Букса забил после розыгрыша углового.

    Гол № 18

    16 июня. Группа D. Польша – Нидерланды

    Коди Гакпо. 29-я минута. 1:1.

    Сборная Нидерландов недолго уступала в счете. Гакпо пробил метров с девятнадцати. Мяч после рикошета влетел в ворота.

    Гол № 19

    16 июня. Группа D. Польша – Нидерланды

    Ваут Вегорст. 83-я минута. 1:2.

    Вегорст умеет забивать после выхода на замену. Он делал это на ЧМ-2022, повторил и на Евро-2024. Фактурный форвард вколотил мяч в стеку метров с семи.

    Гол № 20

    16 июня. Группа C. Словения – Дания

    Кристиан Эриксен. 17-я минута. 0:1.

    Эриксен ознаменовал возвращение на Евро голом в ворота сборной Словении.

    Гол № 21

    16 июня. Группа C. Словения – Дания

    Эрик Янжа. 77-я минута. 1:1.

    Словенский защитник нанес хлесткий удар по воротам датчан. Мяч рикошетом от Мортена Юлманда влетел в сетку.

    Гол № 22

    16 июня. Группа C. Сербия – Англия

    Джуд Беллингем. 13-я минута. 0:1.

    Один из главных претендентов на «Золотой мяч» открыл счет в матче с сербами. Он забил ударом головой.

    Гол № 23

    17 июня. Группа E. Румыния – Украина

    Николаэ Станчу. 29-я минута. 1:0.

    Румынские футболисты воспользовались ошибкой обороны сборной Украины. Станчу пробил под перекладину – сильно и точно.

    Гол № 24

    17 июня. Группа E. Румыния – Украина

    Рэзван Марин. 53-я минута. 2:0.

    Марин приложился по мячу метров с 23-х – шикарный гол!

    Гол № 25

    17 июня. Группа E. Румыния – Украина

    Денис Дрэгуш. 57-я минута. 3:0.

    Дрэгуш замкнул прострел во вратарскую – 3:0 в пользу сборной Румынии!

    Гол № 26

    17 июня. Группа E. Бельгия – Словакия

    Иван Шранц (Словакия). 7-я минута. 0:1.

    Исход матча между Бельгией и Словакией многих удивил. Автором единственного засчитанного гола в этой встрече стал Иван Шранц – он добил мяч в ворота после удара Юрайа Куцки.

    Гол № 27

    17 июня. Группа D. Австрия – Франция

    Максимилиан Вебер, автогол. 38-я минута. 0:1.

    В этом матче также случился всего один гол. Вернее – автогол. Максимилиан Вебер помог французам одержать первую победу на Евро-2024.

    Гол № 28

    18 июня. Группа F. Турция – Грузия

    Мерт Мюльдюр. 25-я минута. 1:0.

    Игроки сборной Турции активно начали матч, но забить сумели лишь в середине тайма. Мерт Мюльдюр отличился шикарным ударом с линии штрафной.

    Гол № 29

    18 июня. Группа F. Турция – Грузия

    Жорж Микаутадзе. 32-я минута. 1:1.

    Микаутадзе ответил на гол соперника своим точным ударом. Форвард отклеился от защитника и пробил в ближний угол.

    Гол № 30

    18 июня. Группа F. Турция – Грузия

    Арда Гюлер. 65-я минута. 2:1.

    Гюлер побил рекорд Криштиану Роналду и стал самым молодым игроком, забившим в своей дебютной игре на Евро. Гол получился шедевральным: 19-летний хавбек пальнул с дальней дистанции. Обязательно пересмотрите!

    Гол № 31

    18 июня. Группа F. Турция – Грузия

    Керем Актюркоглу. 90+7-я минута. 3:1.

    Грузинские футболисты бросились отыгрываться, в штрафную на угловой прибежал даже вратарь Георгий Мамардашвили. Турецкие игроки отбились и убежали в контратаку. Актюркоглу забивал в пустые ворота.

    Гол № 32

    18 июня. Группа F. Португалия – Чехия

    Лукаш Провод. 62-я минута. 0:1.

    Фавориты матча оказались в положении отыгрывающихся. Провод забил из-за пределов штрафной, отправив мяч точно в дальний угол!

    Гол № 33

    18 июня. Группа F. Португалия – Чехия

    Робин Гранач, автогол. 69-я минута. 1:1.

    Португальцы быстро сделали выводы из локальной неудачи и отыгрались. Вновь рикошет, снова автогол.

    Гол № 34

    18 июня. Группа F. Португалия – Чехия

    Франсишку Консейсау. 90+2-я минута. 2:1.

    А вот и победный гол сборной Португалии! Консейсау оказался самым расторопным в штрафной соперника.

    Гол № 35

    19 июня. Группа B. Хорватия – Албания

    Кязим Лячи (Албания). 11-я минута. 0:1.

    Как и в игре с Италией, албанцы открыли счет. Лячи забил ударом головой.

    Гол № 36

    19 июня. Группа B. Хорватия – Албания

    Андрей Крамарич. 74-я минута. 1:1.

    Хорваты выровняли положение во втором тайме. Крамарич завершил красивую комбинацию своей команды.

    Гол № 37

    19 июня. Группа B. Хорватия – Албания

    Клаус Гьясула, автогол. 76-я минута. 2:1.

    На ничью хорваты были не согласны и быстро забили второго гол. В этом эпизоде вновь не обошлось без рикошета, на этот раз – двойного.

    Гол № 38

    19 июня. Группа B. Хорватия – Албания

    Клаус Гьясула. 90+5-я минута. 2:2.

    Но ничья все-таки случилась! Албанцы спаслись в концовке.

    Гол № 39

    19 июня. Группа A. Германия – Венгрия

    Джамал Мусиала. 22-я минута. 1:0.

    Мусиала забил и во втором матче на турнире. Хавбек воспользовался передачей от Илкая Гюндогана.

    Гол № 40

    19 июня. Группа A. Германия – Венгрия

    Илкай Гюндоган. 67-я минута. 2:0.

    Гюндоган проявил себя не только как ассистент, но и как бомбардир.

    Гол № 41

    19 июня. Группа A. Шотландия – Швейцария

    Скотт Мактоминей (Шотландия). 13-я минута. 1:0.

    Хавбек сборной Шотландии завершил быструю атаку своей команды.

    Гол № 42

    19 июня. Группа A. Шотландия – Швейцария

    Джердан Шакири. 26-я минута. 1:1.

    Шакири в середине второго тайма забил красивый гол ударом в касание.

    Гол № 43

    20 июня. Группа С. Словения – Сербия

    Жан Карничник. 69-я минута. 1:0.

    Карничник замкнул прострел в исполнении Тима Макса Элшника.

    Гол № 44

    20 июня. Группа С. Словения – Сербия

    Лука Йович. 90+5-я минута. 1:1.

    Сербы сравняли счет в самой концовке. Йович забил после розыгрыша углового.

    Гол № 45

    20 июня. Группа С. Дания – Англия

    Харри Кейн. 18-я минута. 0:1.

    А вот и первый гол Гарри Кейна на чемпионате Европы в Германии! Один из лучших нападающих мира с пяти метров промахивается редко.

    Гол № 46

    20 июня. Группа С. Дания – Англия

    Мортен Юлманд. 34-я минута. 1:1.

    Датчане ответили на это точным ударом Мортена Юлманда. Какой красивый гол!

    Гол № 47

    20 июня. Группа B. Испания – Италия

    Риккардо Калафьори, автогол. 55-я минута. 1:0.

    Сборная Испании владела ощутимым преимуществом, но забила лишь посредством автогола.

    Гол № 48

    21 июня. Группа E. Словакия – Украина

    Иван Шранц. 17-я минута. 1:0.

    Шранц пробил головой в противоход Анатолию Трубину.

    Гол № 49

    21 июня. Группа E. Словакия – Украина

    Николай Шапаренко. 54-я минута. 1:1.

    В начале второго тайма украинцы сравняли счет. Шапаренко пробил в касание – 1:1.

    Гол № 50

    21 июня. Группа E. Словакия – Украина

    Роман Яремчук. 80-я минута. 1:2.

    Победный гол в ворота словаков забил Яремчук. Он выскочил один на один с голкипером и протолкнул мяч в сетку.

    Гол № 51

    21 июня. Группа D. Польша – Австрия

    Гернот Траунер. 9-я минута. 0:1.

    Траунер забил полякам после навеса в исполнении Филиппа Мвене.

    Гол № 52

    21 июня. Группа D. Польша – Австрия

    Кшиштоф Пентек. 30-я минута. 1:1.

    Пентек сравнял счет ударом с близкого расстояния.

    Гол № 53

    21 июня. Группа D. Польша – Австрия

    Кристоф Баумгартнер. 66-я минута. 1:2.

    Австрийцы вновь вышли вперед в середине второго тайма. Баумгартнер пробил точно в угол!

    Гол № 54

    21 июня. Группа D. Польша – Австрия

    Марко Арнаутович, пенальти. 78-я минута. 1:3.

    Случился в этом матче и пенальти. Арнаутович укрепил преимущество сборной Австрии.

    Гол № 55

    22 июня. Группа F. Грузия – Чехия

    Жорж Микаутадзе, пенальти . 45+4-я минута. 1:0.

    Микаутадзе забил туркам, отличился и в матче с Чехией. Нападающий реализовал пенальти.

    Гол № 56

    22 июня. Группа F. Грузия – Чехия

    Патрик Шик. 59-я минута. 1:1.

    Чехи также забили после розыгрыша стандарта. Угловой у ворот сборной Грузии завершился голом Шика.

    Гол № 57

    22 июня. Группа F. Турция – Португалия

    Бернарду Силва. 21-я минута. 0:1.

    Португальцы открыли счет в середине первого тайма. Бернарду СилвСилва завершил атаку ударом в нижний угол ворот соперника.

    Гол № 58

    22 июня. Группа F. Турция – Португалия

    Самет Акайдин, автогол. 28-я минута. 0:2.

    Несогласованность в защите привела к довольно нелепому голу. Айкадин отпасовал своему вратарю, тот задумку защитника не понял, в итоге – автогол.

    Гол № 59

    22 июня. Группа F. Турция – Португалия

    Бруну Фернандеш. 56-я минута. 0:3.

    Криштиану Роналду мог забивать сам, но сделал пас на Фернандеша, тому оставалось не промахнуться по пустым воротам.

    Гол № 60

    22 июня. Группа E. Бельгия – Румыния

    Юри Тилеманс. 2-я минута. 1:0.

    Тилеманс забил могучим ударом в нижний угол.

    Гол № 61

    22 июня. Группа E. Бельгия – Румыния

    Кевин де Брюйне. 80-я минута. 2:0.

    Кевин Де Брюйне умеет забивать стильные голы. Вот и на этот раз получилось красиво и эффективно.

    Гол № 62

    23 июня. Группа A. Швейцария – Германия

    Дан Ндойе. 28-я минута. 1:0.

    Швейцарцы не стали церемониться с Бундестим и забили первыми! Ндойе в касание переправил мяч в ближний угол.

    Гол № 63

    23 июня. Группа A. Швейцария – Германия

    Никлас Фюллькруг. 90+2-я минута. 1:1.

    Немцы в концовке матча спаслись. Забил Фюллькруг – ударом головой точно в девятку.

    Гол № 64

    23 июня. Группа A. Шотландия – Венгрия

    Кевин Чобот. 90+10-я минута. 0:1.

    Венгры красиво завершили групповой этап. Гол в самой концовке матча против шотландцев принес им единственную победу на турнире. Чобот забил в контратаке.

    Гол № 65

    24 июня. Группа B. Албания – Испания

    Ферран Торрес. 13-я минута. 0:1.

    Испанцы распечатали ворота сборной Албании. Атаку завершил Ферран Торрес.

    Гол № 66

    24 июня. Группа B. Хорватия – Италия

    Лука Модрич. 55-я минута. 1:0.

    Капитан сборной Хорватии не забил пенальти – удар в красивом прыжке отразил Джанулуиджи Доннарумма. Но уже в следующей атаке Модрич сумел отличиться. Он добил мяч в ворота после очередного сейва итальянского голкипера.

    Гол № 67

    24 июня. Группа B. Хорватия – Италия

    Маттиа Дзакканьи. 90+8-я минута. 1:1.

    А вот и гол, который вывел Италию в плей-офф чемпионата Европы. Красиво, эффектно и своевременно!

    Гол № 68

    25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия

    Донни Мален, автогол. 6-я минута. 0:1.

    Вот и еще один автогол, случившийся на групповом этапе. Мален, сам того не желая, вывел австрийцев вперед.

    Гол № 69

    25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия

    Коди Гакпо. 47-я минута. 1:1.

    Гакпо в начале второго тайма сравнял счет.

    Гол № 70

    25 июня. Группа D. Франция – Польша

    Килиан Мбаппе, пенальти. 56-я минута. 1:0.

    Вы ждали гол Килиана Мбаппе на чемпионате Европы? Получайте! Капитан сборно2й Франции, игравший в стильной маске, забил с пенальти.

    Гол № 71

    25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия

    Романо Шмид. 59-я минута. 1:2.

    Австрийцы вновь вышли вперед. Шмид пробил в полете – красивый голешник!

    Гол № 72

    25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия

    Мемфис Депай. 75-я минута. 2:2.

    Голевой праздник в этом матче продолжил Депай. Форвард пробил под перекладину.

    Гол № 73

    25 июня. Группа D. Франция – Польша

    Роберт Левандовский, пенальти. 79-я минута. 1:1.

    Поляки в этом матче турнирных задач не решали. Они уже лишились шансов выйти в плей-офф. Но избежать поражения в матче с французами – это тоже престижно. Левандовский, как и Мбаппе, реализовал пенальти.

    Гол № 74

    25 июня. Группа D. Нидерланды – Австрия

    Марсель Забитцер. 80-я минута. 2:3.

    А вот и решающий гол в этом невероятном футбольном триллере. Забитцер пальнул под перекладину. Австрия выиграла матч и финишировала на первом месте в группе D.

    Гол № 75

    26 июня. Группа E. Словакия – Румыния

    Ондрей Дуда. 25-я минута. 1:0.

    В середине первого тайма Дуда забил ударом головой.

    Гол № 76

    26 июня. Группа E. Словакия – Румыния

    Рэзван Марин, пенальти. 37-я минута. 1:1.

    Румынский футболисты отыгрались, забив с 11-метровой отметки.

    Гол № 77

    26 июня. Группа F. Грузия – Португалия

    Хвича Кварацхелия. 2-я минута. 1:0.

    Игрок, выступающий в клубе под 77 номером, забил 77 гол этого чемпионата Европы. Как вам такой сюжет? Кварацхелия в самом начале матча с португальцами получил мяч от Жоржа Микаутадзе, убежал от защитников и забил. Великолепное начало!

    Гол № 78

    26 июня. Группа F. Чехия – Турция

    Хакан Чалханоглу. 51-я минута. 0:1.

    Сборная Турции открыла счет в начале второго тайма. Чалханоглу забил ударом с острого угла.

    Гол № 79

    26 июня. Группа F. Грузия – Португалия

    Жорж Микаутадзе, пенальти. 57-я минута. 2:0.

    Да-да, Микаутадзе вновь забил, став лучшим бомбардиром групповой стадии Евро-2024. Он реализовал пенальти в начале второго тайма. Великий матч для сборной Грузии!

    Гол № 80

    26 июня. Группа F. Чехия – Турция

    Томаш Соучек. 66-я минута. 1:1.

    Чехи, даже оставшись в меньшинстве, достойно противостояли сопернику. Соучек сравнял счет!

    Гол № 81

    26 июня. Группа F. Чехия – Турция

    Дженк Тосун. 90+4-я минута. 1:2.

    Этот гол стал последним на групповой стадии Евро-2024. Тосун забил и принес сборной Турции победу. Отличная концовка! И как много интересного ждет нас впереди!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: IMAGO/Ulrich Hufnagel, Bai Xuefei, IMAGO/Maciej Rogowski, David Inderlied, IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinge, IMAGO/www.imagephotoagency.it / Global look press
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    Комментарии (1)
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    alex1951
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    Любой гол по своему красив....А вот по важности ,то трудно переоценить голы Грузии португалам......
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