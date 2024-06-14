Видели церемонию открытия чемпионата Европы? Как впечатления?

Евро-2024 официально стартовал!

Большой футбольный марафон официально открыт! В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу! Перед началом первого матча Евро-2024 УЕФА по традиции устроил церемонию открытия турнира.

Для десятков тысяч зрителей на трибунах стадиона в Мюнхене и миллионов телезрителей выступили группы OneRepublic, Meduza и певица Leony.

Кроме того, организаторы почтили память легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, скончавшегося в январе этого года.

Друзья, а вы видели церемонию открытия главного турнира этого лета или сразу включили футбольный матч между сборными Германии и Шотландии? Ждeм ваших комментариев! И поздравляем вас с началом чемпионата Европы в Германии!