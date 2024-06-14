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    • Видели церемонию открытия чемпионата Европы? Как впечатления?

    Видели церемонию открытия чемпионата Европы? Как впечатления?


    3
    Голосов: 2
    14.06.2024 22:15
    Евро-2024 официально стартовал!

    Большой футбольный марафон официально открыт! В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу! Перед началом первого матча Евро-2024 УЕФА по традиции устроил церемонию открытия турнира.

    Для десятков тысяч зрителей на трибунах стадиона в Мюнхене и миллионов телезрителей выступили группы OneRepublic, Meduza и певица Leony.

    Кроме того, организаторы почтили память легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра, скончавшегося в январе этого года.

    Друзья, а вы видели церемонию открытия главного турнира этого лета или сразу включили футбольный матч между сборными Германии и Шотландии? Ждeм ваших комментариев! И поздравляем вас с началом чемпионата Европы в Германии!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mathias Bergeld, Federico Gambarini / Global look press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии (2)
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    kirdykprishel
    1718394587
    Неее Не видел.Бомба дайте видео открытия.
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    ZAITZEFF2011
    1718395366
    Было что-то интересное?
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