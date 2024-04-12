Самые дорогие сборные мира – в топ-5 сразу 4 участника предстоящего Евро

Рейтинг, в котором соседствуют Роналду и Захарян.

Предстоящий чемпионат Европы в Германии – не только самый ожидаемый турнир лета, но и событие, предшествующее большой футбольной ярмарке. Часто после крупнейших соревнований с участием сборных случаются многомилионные трансферы. Игроки, ставшие открытиями Евро, отправляются в топ-клубы. Звезды, выступающие за топ-клубы отправляются... в расположение своих команд. Но уже с возросшей трансферной ценой и перспективой переподписания контрактов. Прямо сейчас в мире есть три национальные команды, у каждой из которых совокупная стоимость всех игроков составляет более миллиарда евро (по данным Transfermarkt). И все эти коллективы летом выступят на чемпионате Европы. Вашему вниманию – самые ценные сборные планеты.

5. Сборная Испании. Стоимость всех игроков – 906 миллионов евро

Самый дорогой футболист в этом составе испанской сборной – опорник «Манчестер Сити» Родри. Его актуальная стоимость – 110 миллионов евро. В перспективе хавбека может обогнать 16-летний Ламин Ямаль. Уже сейчас ценник на вингера составляет 75 миллионов, и сумма стремительно растет. Испанские болельщики ждут, что Ямаль станет главным открытием чемпионата Европы. Если новый лидер «Барсы» ярко проявит себя на турнире, то аналитикам Transfermarkt придется всерьез «сыграть на повышение».

4. Сборная Бразилии. Стоимость всех игроков – 943,1 миллион евро

Единственная сборная из-топ 5, не входящая в УЕФА. Бразильцы активно готовятся в предстоящему Кубку Америки. Турнир стартует тогда же, когда и Евро – в июне. У бразильцев есть серьезные турнирные сложности в квалификации к ЧМ-2026: команда потерпела три поражения подряд и рискует впервые в своей истории пропустить финальную стадию мундиаля. Но у пентакампеонов есть в составе звезды, которые способны исправить ситуацию в южноамериканской отборочной группе. Открываем список самых дорогих игроков сборной Бразилии: Винисиус Жуниор – 150 миллионов евро, Родриго – 100 миллионов, Бруно Гимарайнс – 85 миллионов. Следим и за прогрессом будущего игрока «Реала» Эндрика. Ему 17-ть, трансферная стоимость уже составляет 55 миллионов. Как будет после Кубка Америки? Скоро узнаем.

3. Сборная Португалии. Стоимость всех игроков – 1,06 миллиарда евро

Сборная Португалии – это, конечно, не только Криштиану Роналду. Лидер команды на протяжении многих лет был одним из самых дорогостоящих игроков планеты. Сейчас ему 39, и его ценник составляет 15 миллионов евро, как, например, у Арсена Захаряна. Цифра, конечно, и близко не отражает уровень футбольного мастерства Роналду и его значимость для команды.

Самый дорогой игрок португальской сборной прямо сейчас – это Рафаэл Леау (90 миллионов), Рубена Диаша источник оценивает в 80 миллионов, Бруно Фернандеш «тянет» на 70 миллионов.

2. Сборная Франции. Стоимость всех игроков – 1,21 миллиард евро

Французы занимают второе место и в рейтинге ФИФА, и в списке самых дорогих сборных мира. Наиболее ценный актив «трехцветных» – это Килиан Мбаппе. В 2018-м и 2019-м годах форвард стоил 200 миллионов евро, сейчас «подешевел» на 20 миллионов, но все равно входит в тройку самых дорогих игроков планеты. Отмечу также трансферную стоимость игроков «Реала» Эдуардо Камавинги и Орельена Чуамени – ценник и на того, и на другого составляет 90 миллионов. Восходящая звезда сборной и «ПСЖ» Варрен Заир-Эмери уже достиг отметки в 60 миллионов – и это в 18 лет!

1. Сборная Англии. Стоимость всех игроков – 1,47 миллиард евро

Именно англичан букмекеры считают главными фаворитами Евро. Гарет Саутгейт везет в Германию команду мечты. Джуд Беллингем выделяется даже в такой звездной компании – источник оценивает хавбека в 180 миллионов евро. По 130 миллионов стоят Фил Фоден и Букайо Сака.

Гарри Кейн в свои 30 лет сохраняет звание одного из лучших и самых дорогих нападающих планеты – 110 миллионов евро составляет его актуальная цена. Столько же – у Деклана Райса.