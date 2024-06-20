Мусиала играл за юношеские сборные Англии, но потом выбрал Германию. Уговорить игрока немцам помог... клуб НБА!

Стефен Карри и компания сработали на отлично.

Джамал Мусиала прямо сейчас – лучший игрок Евро-2024. Немецкий хавбек забил и в первом, и во втором туре – шотландцам и венграм. Оба гола оказались для Бундестим победными. И это тот самый случай, когда талантливый игрок полностью оправдывает выданные ему ранее авансы. О том, что Мусиала может вырасти в большого мастера, было понятно давно. И вот теперь полузащитник в режиме реального времени превращается в лидера немецкой сборной.

Не все знают, но, вообще-то говоря, Мусиала мог бы блистать на этом турнире в футболке другой национальной команды. Указания ему мог бы давать не Юлиан Нагельсманн, а Гарет Саутгейт. Дело в том, что Джамал долгое время жил в Англии и выступал за местные юношеские сборные. Почему же он в итоге выбрал Германию? Давайте разбираться.

Будущий лидер Бундестим родился 26 февраля 2003 года в немецком Штутгарте (именно в этом городе сборная Германии сегодня обыграла Венгрию). Когда Джамалу было семь лет, его мама поступила в университет английского Саутгемптона, и семья устроила большой переезд. Мусиала поступил в местную футбольную школу. Спустя год переехал в Лондон, его приняли в академию «Челси». Парень рассказывал, что поначалу ему было сложно адаптироваться в новой стране. Он не знал английского, поэтому взаимодействовал с людьми невербально. «Я мог выразить свои эмоции с помощью.жестов, впечатлений, добрых поступков или улыбки», – вспоминал Мусиала. Он начал играть за сборную Англии для игроков до 15 лет. В 16-летнем возрасте проводил матчи и за немцев, и за англичан. После этого решил, что на юношеском уровне будет представлять только Англию.

Профессиональную карьеру хавбек начал в Германии – летом 2020 года впервые сыграл за основной состав «Баварии» в Бундеслиге. Он стал самым молодым дебютантом в истории клуба (17 лет и 115 дней).

Джамалу предстояло сделать важный выбор – за какую взрослую сборную выступать. Поначалу существовало мнение, что полузащитник точно предпочтет майку с тремя львами на гербе. Но Мусиала решил по-другому. Издание The Athletic сообщало, что ключевой для игрока стала встреча с Йоахимом Левом, занимавшим тогда пост главного тренера Бундестим. Специалист заверил юношу, что именно в сборной Германии тот сможет в полной мере проявить свой талант. На следующий день после того разговора Лев дал интервью, в котором сообщил о решении вызвать 18-летнего футболиста в национальную команду. И тренер сдержал свое слово.

Сам футболист объяснил желание выступать за сборную Германии так: «Я просто прислушался к своему чувству, говорившему мне, что это – правильное решение. Германия – страна, в которой я родился. И все же решение было непростым».

Немецкие журналисты выяснили еще два важных обстоятельства, побудивших Мусиалу остановить свой выбор на Бундестим. В дело вступили его одноклубники по «Баварии» Йозуа Киммих и Серж Гнабри. Старшие товарищи провели с Джамалом беседу, объяснив, какие перспективы открывает для него выступление за сборную Германии. Кажется, доводы опытных игроков оказались для Мусиалы весьма убедительными.

Потрудились и сотрудники немецкого футбольного союза. Они разузнали, что юный хавбек обожает баскетбол и болеет за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз». Немцы связались с представителями американского клуба и попросили звезд «Уорриорз» записать для Мусиалы видеоролик. Стефен Карри и компания обратились к Джамалу через экран мобильного телефона – заявили, что хотят встретиться с ним. И не забыли упомянуть, что эту встречу должен организовать... немецкий футбольный союз.

Повлияла ли эта уловка на решение Мусиалы выступать именно за сборную Германии, неизвестно. Но немцы, конечно, молодцы, что креативно подошли к этому вопросу.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт еще в июне 2022 года прокомментировал выбор Джамала. «Мы бы точно хотели, чтобы он остался в сборной Англии, – признался специалист, – Но когда футболист каждый день тренируется в «Баварии», находясь в окружении игроков сборной Германии, это немного сложнее реализовать. И, конечно, у его семьи там корни. Работать с ним в юношеских командах было приятно. Мы знали, что он станет хорошим игроком. Так и получилось. Мы относимся к его выбору с уважением», – подытожил Саутгейт.

Как вы думаете, сумел бы Мусиала выиграть конкуренцию за место в основе в нынешней сборной Англии? И правильно ли он поступил, выбрав выступления за Бундестим? Ждем ваших комментариев!