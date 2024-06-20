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    • Мусиала играл за юношеские сборные Англии, но потом выбрал Германию. Уговорить игрока немцам помог... клуб НБА!

    Мусиала играл за юношеские сборные Англии, но потом выбрал Германию. Уговорить игрока немцам помог... клуб НБА!


    4
    Голосов: 2
    20.06.2024 10:00
    Стефен Карри и компания сработали на отлично.

    Джамал Мусиала прямо сейчас – лучший игрок Евро-2024. Немецкий хавбек забил и в первом, и во втором туре – шотландцам и венграм. Оба гола оказались для Бундестим победными. И это тот самый случай, когда талантливый игрок полностью оправдывает выданные ему ранее авансы. О том, что Мусиала может вырасти в большого мастера, было понятно давно. И вот теперь полузащитник в режиме реального времени превращается в лидера немецкой сборной.

    Не все знают, но, вообще-то говоря, Мусиала мог бы блистать на этом турнире в футболке другой национальной команды. Указания ему мог бы давать не Юлиан Нагельсманн, а Гарет Саутгейт. Дело в том, что Джамал долгое время жил в Англии и выступал за местные юношеские сборные. Почему же он в итоге выбрал Германию? Давайте разбираться.

    Будущий лидер Бундестим родился 26 февраля 2003 года в немецком Штутгарте (именно в этом городе сборная Германии сегодня обыграла Венгрию). Когда Джамалу было семь лет, его мама поступила в университет английского Саутгемптона, и семья устроила большой переезд. Мусиала поступил в местную футбольную школу. Спустя год переехал в Лондон, его приняли в академию «Челси». Парень рассказывал, что поначалу ему было сложно адаптироваться в новой стране. Он не знал английского, поэтому взаимодействовал с людьми невербально. «Я мог выразить свои эмоции с помощью.жестов, впечатлений, добрых поступков или улыбки», – вспоминал Мусиала. Он начал играть за сборную Англии для игроков до 15 лет. В 16-летнем возрасте проводил матчи и за немцев, и за англичан. После этого решил, что на юношеском уровне будет представлять только Англию.

    Профессиональную карьеру хавбек начал в Германии – летом 2020 года впервые сыграл за основной состав «Баварии» в Бундеслиге. Он стал самым молодым дебютантом в истории клуба (17 лет и 115 дней).

    Джамалу предстояло сделать важный выбор – за какую взрослую сборную выступать. Поначалу существовало мнение, что полузащитник точно предпочтет майку с тремя львами на гербе. Но Мусиала решил по-другому. Издание The Athletic сообщало, что ключевой для игрока стала встреча с Йоахимом Левом, занимавшим тогда пост главного тренера Бундестим. Специалист заверил юношу, что именно в сборной Германии тот сможет в полной мере проявить свой талант. На следующий день после того разговора Лев дал интервью, в котором сообщил о решении вызвать 18-летнего футболиста в национальную команду. И тренер сдержал свое слово.

    Сам футболист объяснил желание выступать за сборную Германии так: «Я просто прислушался к своему чувству, говорившему мне, что это – правильное решение. Германия – страна, в которой я родился. И все же решение было непростым».

    Немецкие журналисты выяснили еще два важных обстоятельства, побудивших Мусиалу остановить свой выбор на Бундестим. В дело вступили его одноклубники по «Баварии» Йозуа Киммих и Серж Гнабри. Старшие товарищи провели с Джамалом беседу, объяснив, какие перспективы открывает для него выступление за сборную Германии. Кажется, доводы опытных игроков оказались для Мусиалы весьма убедительными.

    Потрудились и сотрудники немецкого футбольного союза. Они разузнали, что юный хавбек обожает баскетбол и болеет за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз». Немцы связались с представителями американского клуба и попросили звезд «Уорриорз» записать для Мусиалы видеоролик. Стефен Карри и компания обратились к Джамалу через экран мобильного телефона – заявили, что хотят встретиться с ним. И не забыли упомянуть, что эту встречу должен организовать... немецкий футбольный союз.

    Повлияла ли эта уловка на решение Мусиалы выступать именно за сборную Германии, неизвестно. Но немцы, конечно, молодцы, что креативно подошли к этому вопросу.

    Главный тренер англичан Гарет Саутгейт еще в июне 2022 года прокомментировал выбор Джамала. «Мы бы точно хотели, чтобы он остался в сборной Англии, – признался специалист, – Но когда футболист каждый день тренируется в «Баварии», находясь в окружении игроков сборной Германии, это немного сложнее реализовать. И, конечно, у его семьи там корни. Работать с ним в юношеских командах было приятно. Мы знали, что он станет хорошим игроком. Так и получилось. Мы относимся к его выбору с уважением», – подытожил Саутгейт.

    Как вы думаете, сумел бы Мусиала выиграть конкуренцию за место в основе в нынешней сборной Англии? И правильно ли он поступил, выбрав выступления за Бундестим? Ждем ваших комментариев!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Christian Charisius, Tom Weller, Matthias Balk / Global look press
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии (1)
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    Karpathian
    1718874573
    За Германию забили Мусиала и Гюндоган. Неееееемцы... как пить дать
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