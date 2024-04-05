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    • Эти стадионы примут матчи Евро-2024 – в списке есть самая посещаемая арена Европы

    Эти стадионы примут матчи Евро-2024 – в списке есть самая посещаемая арена Европы


    5
    Голосов: 4
    05.04.2024 08:15
    Путеводитель для футбольных болельщиков.

    Чуть больше двух месяцев остается до начала чемпионата Европы. Турнир стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Состав участников уже определен – за титул поспорят 24 национальные команды. На проведение финальной стадии претендовали Германия и Турция. Немецкая заявка в итоге получила поддержку большинства членов исполнительного комитета УЕФА. Голосование провели 27 сентября 2018 года.

    Евро-2024 примут десять городов и столько же стадионов. В этой статье мы расскажем о каждой из этих арен.

    Берлин

    «Олимпиаштадион»

    Вместимость: 71 000 зрителей

    Матчи Евро-2024:

    15.06: Испания – Хорватия

    21.06: Польша – Австрия

    25.06: Нидерланды – Австрия

    29.06: 1/8 финала

    06.07: 1/4 финала

    14.07: Финал

    Стадион в столице Германии принимает домашние матчи «Герты». Эта команда выступает во Второй Бундеслиге – располагается в середине турнирной таблицы. На «Олимпиаштадионе» проводили финал чемпионата мира-2006, финал Лиги чемпионов УЕФА-2015. А еще там ежегодно встречаются финалисты Кубка Германии.

    Гамбург

    «Фолькспаркштадион»

    Вместимость: 49 000

    Матчи Евро-2024:

    16.06: Польша – Нидерланды

    19.06: Хорватия – Албания

    22.06: Грузия – Чехия

    26.06: Чехия – Турция

    05.07: 1/4 финала

    На «Фолькспаркштадионе» соперников по Второй Бундеслиге принимает «Гамбург». Клуб вылетел из высшего дивизионе еще в 2018-м и с тех пор никак не может вернуться. Сейчас команда занимает в своей лиге 4 место и сохраняет вполне реальные шансы на повышение в классе. Стадион в Гамбурге проводил финал Лиги Европы-2010 и и четвертьфинал чемпионата мира-2006.

    Гельзенкирхен

    Стадион «Арена АуфШальке»

    Вместимость: 50 000 зрителей

    Матчи Евро-2024:

    16.06: Сербия – Англия

    20.06: Испания – Италия

    26.06: Грузия – Португалия

    30.06: 1/8 финала

    Да, этот стадион также сейчас принимает матчи Второй Бундеслиги. «Шальке 04» по итогам прошлого сезона покинул элиту немецкого футбола, а в этому году рискует вылететь и из дивизиона №2. А ведь когда-то «Арена АуфШальке» становилась хозяйкой финала Лиги чемпионов (это было в 2004-м) и четвертьфинала чемпионата мира (в 2006-м).

    Дортмунд

    Стадион «BVB-Штадион»

    Вместимость: 62 000 зрителей

    Матчи Евро-2024:

    15.06: Италия – Албания

    18.06: Турция – Грузия

    22.06: Турция – Португалия

    25.06: Франция – Польша

    29.06: 1/8 финала

    10.07: 1/2 финала

    Стадион в Дортмунде принимает матчи «Боруссии» – самой посещаемой команды Европы. В среднем на каждую домашнюю встречу клуба в Бундеслиге собирается более восьмидесяти тысяч зрителей. Во время международных матчей вместимость арены заметно сокращается – на легендарной стоячей трибуне работники арены временно размещают сидячие места. В Дортмунде состоялся финал Кубка УЕФА 2001 года.

    Дюссельдорф

    Стадион «Дюссельдорф-Арена»

    Вместимость: 47 000 зрителей

    Матчи Евро-2024:

    17.06: Австрия – Франция

    21.06: Словакия – Украина

    24.06: Албания – Испания

    01.07: 1/8 финала

    06.07: 1/4 финала

    Стадион принимает домашние встречи «Фортуны», еще одного представителя Второй Бундеслиги. Этот клуб имеет все шансы в следующем сезоне подняться в высший дивизион. На арене в Дюссельдорфе проводили матчи групповой стадии чемпионата Европы-1988. Тогда стадион назывался «Райнштадион».

    Кельн

    Стадион «Кельн Штадиум»

    Вместимость: 43 000 зрителей

    Матчи Евро-2024:

    15.06: Венгрия – Швейцария

    19.06: Шотландия – Швейцария

    22.06: Бельгия – Румыния

    25.06: Англия – Словения

    30.06: 1/8 финала

    На стадионе в Кельне соперников принимает одноименный клуб. Команда выступает в Бундеслиге, но рискует по итогам сезона выпасть из элиты. Сейчас «Кельн» находится в зоне вылета. На городской арене регулярно проводят финалы женского Кубка Германии, матчи по хоккею и американскому футболу. Часто на «Кельн Штадиум» устраивают крупные концерты известных музыкальных групп.

    Лейпциг

    Стадион «Лейпциг Штадиум»

    Вместимость: 40 000 зрителей

    Матчи Евро-2024:

    18.06: Португалия – Чехия

    21.06: Нидерланды – Франция

    24.06: Хорватия – Италия

    02:07: 1/8 финала

    Когда-то на месте этого сооружения располагался самый большой стадион Восточной Европы – «Центральштадион», способный вместить 100 000 зрителей. После реконструкции в 2004 году арена заметно уменьшилась. Сейчас там играет один из претендентов на медали высшего дивизиона – «РБ Лейпциг». Стадион принимал матчи группового этапа и 1/8 финала чемпионата мира-2006.

    Мюнхен

    Стадион «Арена Мюнхен»

    Вместимость: 66 000 зрителей

    Матчи Евро-2024:

    14.06: Германия – Шотландия

    17.06: Румыния – Украина

    20.06: Словения – Сербия

    25.06: Дания – Сербия

    02.07: 1/8 финала

    09:07: 1/2 финала

    Домашний стадион самого титулованного клуба страны – «Баварии». Арену открыли в 2005-м. «Бавария» строила ее вместе с клубом «Мюнхен 1860», но сейчас там выступает лишь команда, именуемая «ФК Голливуд». «Арена Мюнхен» принимала финал Лиги чемпионов-2012 и четвертьфинал Евро-2020.

    Франкфурт

    Стадион «Франкфурт Арена»

    Вместимость: 47 000

    Матчи Евро-2024:

    17.06: Бельгия – Словакия

    20.06: Дания – Англия

    23.06: Швейцария – Германия

    26.06: Словакия – Румыния

    01.07: 1/8 финала

    Стадион был построен почти сто лет назад – в 1925-м году. Арену реконструировали четыре раза. В нынешнем виде существует с 2005-го. Сюда приезжают соперники футбольного клуба «Айнтрахт», шестой команды Бундеслиги этого сезона. «Франкфурт Арена» принимала финал женского Кубка УЕФА-2002 и четвертьфинал чемпионата мира-2006.

    Штутгарт

    Стадион «Штутгарт Арена»

    Вместимость: 51 000 зрителей

    Матчи Евро-2024:

    16.06: Словения – Дания

    19.09: Германия – Венгрия

    23.06: Шотландия – Венгрия

    26.06: Украина – Бельгия

    05.07: 1/4 финала

    Это домашний стадион одноименного клуба, занимающего 3 место в текущем розыгрыше Бундеслиги. Арену построили в 1933 году и с тех пор неоднократно обновляли. Здесь проходили матчи чемпионатов мира 1974 и 2006 годов, а также чемпионата Евро-1988.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Qiu Feng, imago sportfotodienst via www.im, Karsten Rabas/ PoolPool, IMAGO/osnapix / Hirnschal, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl, Rolf Vennenbernd, IMAGO/Roger Petzsche, Tom Weller, Arne Dedert / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии (8)
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    mutabor0992
    1712265623
    Ну про стадионы мы знаем.А показывать будут???
    Ответить
    ФК Пупсик
    1712271244
    Они чего - издеваются над нами?
    Ответить
    acor94
    1712294507
    Арена Мюнхен это альянс арена чтоли?
    Ответить
    ...уефан
    1712296929
    ...оно нам надо?)...
    Ответить
    Oleg-Gazza
    1712353153
    Ну хоть в одной стране проводится!
    Ответить
    Pavlukaite
    1712466646
    «Олимпиаштадион» анахраичен
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    stas06
    1712813438
    Еcли делаетe ставки -> bets-info.ru
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