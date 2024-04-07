Кейн, Роналду, Мбаппе... или Ямаль? Кто из звезд выиграет Евро-2024? Фавориты уже определены

Изучаем котировки букмекеров.

Футбольный мир готовится к старту главного турнира этого лета. 14 июня в Германии начнется чемпионат Европы. В матче-открытии по традиции сыграют хозяева. Немцы примут сборную Шотландии на домашнем стадионе «Баварии» в Мюнхене. Мы уже подготовили статью о городах и аренах Евро-2024. Пришло время рассказать о главных фаворитах предстоящего чемпионата. Изучив данные букмекерских компаний, определим топ-5 национальных команд, имеющих наибольшие шансы выиграть трофей в этом году. Интересный факт: перед началом мундиаля 2022 года сборная Аргентины делила с испанцами 4-5 места в списке главных фаворитов. На победу Лео Месси и его товарищей можно было с коэффициентом 9.00. Основным претендентом на титул аналитики считали бразильцев. Как мы знаем, чемпионами в итоге стали аргентинцы. А Бразилия остановилась на стадии четвертьфинала. Прогнозы букмекеров сбываются далеко не всегда, поэтому пока просто зафиксируем пятерку фаворитов. А потом, уже после завершения Евро, вернемся к этому рейтингу и проанализируем его, зная имя чемпиона и результаты всех остальных сборных.

1. Сборная Англии. Коэффициент на победу – 4.50

Именно Англия выглядит самой крепкой, мастеровитой, сыгранной и высококлассной командой среди всех участников Евро. Таковы данные специалистов, которые за свои прогнозы отвечают деньгами. Англичане давным-давно не выигрывали международные турниры. Единственный и последний на данный момент успех случился у них почти 60 лет назад – на ЧМ-1966. Сейчас для этой сборной наступил идеальный момент, чтобы впервые выиграть чемпионат Европы. Если не случится травм, на турнире сыграют: один из лучших нападающих мира Гарри Кейн (этот игрок голоден до побед как никто другой), новый лидер «Реала» и главный бомбардир Ла Лиги Джуд Беллингем, Фил Фоден – самый талантливый футболист в тренерской карьере Пепа Гвардиолы (это признание самого испанца). А еще великолепные Маркус Рэшфорд, Трент Александер-Арнольд, Букайо Сака... и много других прославленных мастеров.

2. Сборная Франции. Коэффициент на победу – 5.00

Если англичане уже давно забыли вкус больших побед, то французы, напротив, избалованы обилием трофеев, добытых в новейшей истории. Чемпионы мира 1998 и 2018, победители Евро-1984 и 2000, триумфаторы Лиги наций-2021. А еще – многократные серебряные и бронзовые призеры крупнейших турниров. Главная звезда сборной – это, конечно, Килиан Мбаппе. Пока неизвестно, в каком статусе форвард поедет на турнир – свободного агента, игрока «Реала» или «ПСЖ». А может... «Ливерпуля»? Помимо реактивного нападающего, у французов есть и другие яркие футболисты – Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани, Жюль Кунде, Тео Эрнандес... список можно продолжать.

3. Сборная Германии. Коэффициент на победу – 7.00

В топ-3 главных фаворитов Евро попали и хозяева турнира. Немцы не участвовали в отборочном турнире и проводили лишь товарищеские игры. Получалось не очень успешно – в 2023 году команда провела 11 матчей, победила лишь трижды и уступила 6 раз. Череда неудач привела к отставке Ханса-Дитера Флика. Он стал первым в истории Бундестим тренером, уволенным со своего поста. До этого на протяжении сотни лет коллеги Флика уходили из сборной сами. На Евро немцев повезет Юлиан Нагельсман. В этом году Германия выиграла два матча из двух – победами над Францией и Нидерландами точно можно гордиться. У немцев достаточно статусных игроков – Нойер, тер Штеген, Киммих, Рюдигер, Гюндоган, Кроос, Вирц, Мюллер, Хаверц... Эти парни могут многого добиться на домашнем чемпионате Европы.

4. Сборная Испании. Коэффициент на победу – 8.50

Ну какой же рейтинг фаворитов без сборной Испании? В конце нулевых и начале 2010-х эта национальная команда сокрушала соперников и выигрывала все турниры, в которых участвовала. Нынешнее поколение испанских футболистов менее успешно, но наверняка столь же амбициозно. Чемпионат Европы, по всей видимости, пропустит Гави – один из лидеров «Барселоны» восстанавливается после травмы. Зато у Испании есть, возможно, самый талантливый вингер планеты Ламин Ямаль. Ему всего 16 лет, а он уже солирует в «Барсе», бьет всевозможные рекорды и готовится стать открытием Евро-2024.

5. Сборная Португалии. Коэффициент на победу – 10

Сумеет ли Криштиану Роналду выиграть очередной трофей со сборной? Португалец в свои 39 сохраняет космическую форму, забивает больше всех в чемпионате Саудовской Аравии и готовится принять участие в своем шестом (!) чемпионате Европы. Сборная этой страны не испытала проблем с выходом в финальную стадию – в отборочном цикле одержала 10 побед в 10 матчах. Роналду забил 10 голов и стал вторым в списке лучших снайперов квалификационного турнира. Криштиану опередил лишь Ромелу Лукаку.