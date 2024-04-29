Официальный мяч Евро-2024 – при его создании использовали уникальную технологию

«Это дверь к новой вехе в футбольной аналитике».

Все меньше времени остается до старта главного футбольного турнира этого лета. 14 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене сборная Германии примет шотландцев в матче-открытии Евро. Мы тоже готовимся к большому футбольному марафону и уже подготовили для вас статьи о стадионах, которые примут игры турнира, а также о фаворитах соревнований. Здесь можно узнать о некоторых особенностях регламента, а здесь – о призовых, которые получат сборные-участницы чемпионата Европы. Про официальный талисман Евро – симпатичного мишку Альберта – мы тоже уже рассказали.

Сегодня поговорим об обязательном атрибуте любого футбольного матча. УЕФА уже показал, каким будет официальный мяч предстоящего турнира. Презентацию провели в столице Германии – Берлине на «Олимпиаштадионе». Именно эта арена примет финальную встречу чемпионата. Мяч, произведенный компанией Adidas, получил название Fussballliebe. В переводе – «любовь к футболу». По ходу матчей организаторы будут использовать технологию Adidas Connected Ball, ее уже опробовали во время игр чемпионата мира в Катаре. Каждый мяч будет оснащен специальным ядром, которое, по задумке, должно улучшать его точность и баланс. Игроки не почувствуют наличие этого «мозга» внутри мяча. Ядро оснащено датчиком движения, передающим информацию о малейшем перемещении объекта. Технология позволяет в режиме реального времени определять, был ли в том или ином моменте офсайд или пересек ли мяч линию ворот. Все данные моментально передают судьям VAR. «Это дверь к новой вехе в футбольной аналитике», – уверяют представители ФИФА и УЕФА.

В дизайне нового мяча помимо базового белого использованы яркие красные, синие, зеленые и оранжевые цвета. Эта гамма воплощает многообразие, которое участники привносят в турнир. В то же время, такое оформление символизирует простоту футбола, привлекающую болельщиков по всему миру, объяснили организаторы во время презентации. Каждый мяч относится к одному из городов, принимающих матчи Евро. Рядом с названием города изображен местный стадион.

Fussballliebe изготовлен преимущественно из экологически чистых материалов на биологической основе. Слои мяча содержат кукурузное волокно, сахарный тростник, древесную массу и каучук.